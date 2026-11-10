„L-am luat astăzi!” Gigi Becali a anunțat o surpriză imensă la FCSB

ADVERTISEMENT

Gigi Becali continuă „revoluția” la FCSB! După ce a vorbit cu Mirel Rădoi pentru a-i coopta pe cei doi secunzi ai săi, omul de afaceri s-a înțeles cu un alt antrenor. Este vorba despre Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care tocmai a fost demis de la națională după ce a ratat calificarea la EURO 2027.

Gigi Becali s-a înțeles cu Costin Curelea! Fostul selecționer va fi secundul lui Reghecampf

Total nemulțumit de rezultatele echipei, Gigi Becali mai trebuie să aștepte până la iarnă pentru a face o reconstrucție a lotului. Până atunci, el încearcă să aducă întăriri în staff, la cererea lui Laurențiu Reghecampf. Deși inițial a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că ulterior latifundiarul din Pipera a anunțat că s-a înțeles cu

ADVERTISEMENT

Becali a mai explicat că Ionuț Stancu, unul dintre secunzii finului său, nu va veni, în timp ce discuțiile cu Mihai Ianovschi vor urma în curând: „L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine. În cazul lui Ianovschi (n.r. Mihai Ianovschi), a rămas să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a declarat Gigi Becali la

Naționala lui Costin Curelea a încheiat seria de participări consecutive la EURO a României U21

După parcursul fabulos al naționalei lui Mirel Rădoi din 2019, România a devenit o prezență constantă la Campionatele Europene. „Micii tricolori” au participat la turneele finale din 2019, 2021, 2023 și 2025, însă au ratat calificarea pentru 2027.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Emil Săndoi (n.r. – turneul a fost găzduit de România) și Daniel Pancu au fost antrenorii care au izbutit să meargă cu naționala de tineret la turneele finale în ultimele 4 ediții. Din păcate, Costin Curelea, noul antrenor secund al lui Laurențiu Reghecampf de la FCSB, nu a reușit acest lucru. România U21 nu doar că nu a obținut unul dintre primele două locuri în preliminarii, ci a avut emoții chiar și la poziția a treia într-o grupă cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino.