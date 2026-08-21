„L-am pierdut 2 luni!”. Vești dure înainte de CFR Cluj – FCSB. „E vorba despre menisc”. Exclusiv

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Situația de la CFR Cluj devine tot mai gravă de la o săptămână la alta. Marius Șumudică a acceptat provocarea și a preluat banca echipei, însă antrenorul român are o misiune extrem de complicată. CFR nu poate înregistra jucători noi, iar lotul este subțire. Mai mult, un fotbalist important s-a operat la menisc.

Probleme uriașe pentru Marius Șumudică la CFR Cluj!

Marius Șumudică a acceptat să revină la CFR Cluj. Antrenorul vrea să redreseze rapid echipa și consideră că lotul are nevoie de întăriri pentru a putea lupta din nou pentru obiective importante. În ultima etapă, ardelenii au fost învinși de nou-promovata Corvinul, scor 0-3.

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iar conducerea trebuie să îi aducă jucători pe posturile pe care le consideră deficitare. Șumudică vrea fotbaliști care să poată intra imediat în primul „11”, nu doar soluții pentru completarea lotului. Situația financiară a CFR-ului complică însă misiunea. Clubul din Gruia are interdicție la transferuri din partea FIFA.

Marius Șumudică a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația complicată de la CFR Cluj. care sunt pregătiți să ajute echipa, formația din Gruia nu îi poate înregistra din cauza interdicției la transferuri.

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CFR Cluj a intrat însă în insolvență, iar Șumudică susține că, în mod normal, FIFA ar trebui să ridice interdicția. Tehnicianul așteaptă rezolvarea situației cât mai repede, mai ales că perioada de mercato se încheie pe 8 septembrie. Problemele de lot sunt și ele importante. Șumudică susține că nu are suficiente soluții în centrul defensivei, iar Alin Fică va lipsi aproximativ două luni. Fotbalistul a fost operat după ce medicii au descoperit o problemă la menisc.

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„Nu se pot înregistra jucători în momentul de față. Trebuie ca FIFA să ridice interdicția. Am jucători care așteaptă. Se încheie perioada de mercato. Pe 8 septembrie se închide. Nu putem înregistra nimic. Am înțeles că, dacă un club intră în insolvență, FIFA trebuie să ridice interdicția. Nu am habar ce acte trebuie. Nu am niciun fundaș central. L-am pierdut și pe Alin Fică. S-a operat. Două luni. Au găsit ceva la menisc”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.