„L-am scos la pauză pentru că mi-a fost frică de arbitru. E hahaleră!” Misterul deciziei lui Gigi Becali

Sparta Praga a eliminat campioana României în turul 3 preliminar (4-3 scorul la general). Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care a făcut o schimbare la pauza meciului.

Gigi Becali, reacție spumoasă. De ce l-a schimbat pe Adrian Șut: „Mi-a fost frică de arbitru. E hahaleră!”

FCSB a fost dominată categoric de Sparta Praga în prima repriză a meciului de la București. Cehii conduceau după primele 45 de minute cu scorul de 3-0, având 4-1 la general.

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care l-a scos pe Adrian Șut la pauza meciului. Deși mijlocașul este unul dintre favoriții patronului bucureștenilor, acesta fusese deja avertizat cu cartonașul galben. Becali s-a temut de arbitrul central, pe care nu s-a ferit să îl critice.

„La Șut mai mult mi-a fost frică de arbitru. S-a văzut că e hahaleră. Noi am avut 11 metri clar, mai clar decât al lor. Când am văzut ce face arbitrul, am zis să îl scot.

Am zis și să îl pun pe Edjouma și mă întrebam între Lixandru și Șut, și am zis că Șut are galben și am băgat un mijlocaș mai de creație”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, supărat de unul dintre jucătorii săi. A vrut să îl schimbe chiar înaintea meciului cu Sparta Praga

FCSB și-a dorit să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor, dar Sparta Praga s-a dovedit mult prea puternică pentru campioana României.

Patronul bucureștenilor a dezvăluit că l-ar fi schimbat înaintea meciului dacă auzea ce a mărturisit jucătorul. Becali a spus despre Lixandru că „Am vrut să îl schimb, dar iar se supărau Pintili și Meme. Cum să joci cu un jucător care spune că adversarul pe care l-ai distrus acasă e mai valoros ca tine.”, a dezvăluit latifundiarul din Pipera la FANATIK SUPERLIGA.

Pentru FCSB, drumul european nu se încheie aici. Campioana României se poate califica în Europa League, dacă îi va elimina pe austriecii de la LASK Linz în play-off-ul competiției.

Dacă FCSB reușește să se califice în grupele Europa League, Gigi Becali se îmbogățește cu 4.310.000 euro. Acesta mai poate câștiga ulterior bani importanți (450.000 de euro, pentru victorie și 150.000 de euro pentru egal).

Gigi Becali a spus totul despre înlocuirea lui Șut la pauza meciului