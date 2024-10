„L-am sunat pe Neluțu Varga și i-am explicat”. Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu patronul CFR-ului. „Tati, iartă-mă!”

FCSB și CFR Cluj sunt două dintre echipele cu mari pretenții la titlu în SuperLiga, iar rivalitatea dintre ele se duce de multe ori și în afara gazonului. Exact cum s-a întâmplat și în ultimele zile, când patronii Gigi Becali și Neluțu Varga s-au contrat din cauza unui

Ce au discutat Gigi Becali și Neluțu Varga după contrele din „cazul Louis Munteanu”. „Tati, iartă-mă!”

Sezonul 2024/2025 al SuperLigii se apropie cu pași repezi de finalul turului sezonului regular, iar lupta la ambii poli ai clasamentului pare mai încinsă ca niciodată. Între locul 2 și locul 16 e o distanță de numai 9 puncte, astfel că orice echipă poate visa la play-off, dar poate ajunge și în zona retrogradării după o serie de câteva rezultate negative. Ca să nu mai vorbim de bătălia pentru titlu, care se anunță a fi foarte aspră.

„Eu nu am mai văzut așa campionat… Credeți că e cel mai tare campionat anul acesta?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Gigi Becali la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu… Nu… Nu e cel mai tare campionat ăsta. Dar nu mai vreau să comentez, că după aia se supără lumea. Eu l-am sunat ieri pe Neluțu Varga și mi-am cerut iertare. «Băi, Neluțule, ai dreptate, așa este…».

Pentru ce să mă bag eu să fac analiză, că nu-i frumos. Dacă oamenilor nu le convine, ce să fac? Eu am zis de Louis Munteanu… Nu am atacat cu nimic CFR-ul. Eu am zis că ăla e un copil și mi-a scăpat… Dar ce să fac dacă se supără lumea?

Campionatul este… Bine, hai să-ți spun atunci… Campionatul este foarte tare anul acesta, va fi bătaie mare pentru locul 2 (râde). Campionatul va fi foarte puternic, pentru locul 2 se vor bate mulți de tot”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„De ce se supără lumea? Că s-a supărat Varga?”, continuă moderatorul, făcând referire la după ce patronul FCSB i-a luat apărarea lui Louis Munteanu în scandalul cu Dan Petrescu.

„L-am sunat pe Varga… Dacă omul are dreptate și am greșit… I-am zis «Băi, tati, iartă-mă, am greșit!» / «Bine, tati. Să fii sănătos». El îmi zice mie tot timpul «tati». Dacă are omul dreptate, ce să spun, că nu are?

Dcaă omul e atât de cuminte, își vede întotdeauna de treaba lui, eu pentru ce să nu-mi văd de treab amea? Are dreptate, dacă nu vrea să vorbesc despre clubul lui. Zice «să-și vadă de echipa lui, să nu mai zică de noi»”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA cum a rezolvat diferendul verbal cu Neluțu Varga.

Gigi Becali L-A SUNAT pe Nelutu Varga dupa DECLARATIILE SOC de la Fanatik SuperLiga