“L-ar fi surclasat pe Cristiano Ronaldo!”. Cine ar fi fost Regele rețelelor sociale dacă acestea ar fi existat în sport acum 35 de ani

„Michael Jordan i-ar dubla pe cei 648 de milioane de urmăritori de pe Instagram ai lui Cristiano Ronaldo”. Afirmația îi aparține lui Scottie Pippen, care e convins că fostul mare baschetbalist l-ar fi surclasat pe starul portughez dacă social media ar fi existat în anii 1990.

Michael Jordan este unul dintre cei mai populari sportivi din istorie

Michael Jordan (61 ani) este considerat cel mai mare baschetbalist al tuturor timpurilor. Dar și unul dintre cei mai de succes sportivi all-time. În același timp, el este unul dintre cei mai mediatizați sportivi din istorie.

Chiar și astăzi, la aproape 22 de ani după ce s-a retras definitiv, nu există săptămână în care numele său să nu apară în vreo dezbatere în mass-media sau printre fani.

Ultima dintre acestea a fost foarte recentă și a devenit virală. Ea a fost declanșată de Scottie Pippen, legendarul său coechipier din epoca triumfală a lui Chicago Bulls. Ei au câștigat împreună șase titluri de campion NBA.

Afirmația lui Scottie a fost făcută la podcastul PBD, când a fost întrebat de gazda sa, Patrick Bet-David, despre impactul social al lui Michael Jordan, cu care a împărțit vestiarul timp de 11 sezoane la Chicago.

În anii 1990, baschetul a explodat pe tot mapamondul

La un moment dat în timpul discuției, prezentatorul a adus în discuție cele 648 de milioane de urmăritori ai lui Cristiano Ronaldo pe Instagram. El l-a întrebat pe Pippen care ar fi fost impactul mediatic al lui Jordan dacă rețelele sociale ar fi existat pe atunci.

“Voi fi sincer, dacă rețelele de socializare ar fi existat în zilele noastre de glorie, Jordan ar fi avut probabil dublul cifrei lui Cristiano”, a spus Pippen.„Serios?”, l-a întrebat prezentatorul, surprins de răspunsul său. „Da”, a spus Pippen categoric.

„Îmi amintesc că în 1987, NBA a semnat un contract internațional cu China. Meciurile noastre erau difuzate în întreaga lume, baschetul era în creștere, iar la acel moment, Michael juca deja de patru sau cinci ani la cel mai înalt nivel”, a detaliat el.

Primul Dream Team, apogeul faimei americanilor

Raționamentul lui Pippen s-a axat pe influența de neegalat a lui Jordan în anii 1990. A fost perioada în care popularitatea baschetului a crescut vertiginos în întreaga lume.

Acordul de difuzare internațională încheiat de NBA cu China, în 1987, a fost esențial pentru globalizarea sportului. Acest acord a coincis cu ascensiunea lui Jordan, care a ridicat baschetul la o dimensiune planetară.

Supremația lui care s-a consolidat definitiv odată cu prezența Dream Team la Jocurile de la Barcelona 1992. Cu „Air” Jordan în fruntea altor vedete, precum Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley ori Scottie Pippen.

Ronaldo câștigă 3,23 milioane de dolari pe o postare

Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai mediatizați sportivi din toate timpurile, este în prezent cea mai urmărită persoană de pe planetă pe Instagram. Datorită carierei de succes, dar și a brandului personal cultivat cu grijă.

Ronaldo câștigă aproximativ 3,23 milioane de dolari per postare sponsorizată pe Instagram. Numai în 2023, el ar fi câștigat 148 de milioane de dolari prin postările sale din social media. Cele de familie, depășesc ușor 15 milioane de likeuri.

Deși Jordan a jucat într-o perioadă în care nu existau Instagram, Twitter sau YouTube, popularitatea sa a fost de neegalat. Un studiu Warner Brothers, din 1996, l-a identificat ca fiind una dintre cele mai recunoscute figuri de pe planetă. Alături de personaje precum Prințesa Diana ori Papa.

Brandul Air Jordan, unul dintre cele mai profitabile din lume

Asocierea sa cu Nike, parafată în 1984, nu numai că a revoluționat marketingul sportiv, dar l-a și făcut sinonim cu excelența.

Anul trecut, Jordan Brand a înregistrat venituri de 5,1 miliarde de dolari, reprezentând aproape 11% din vânzările totale ale Nike, conform documentelor companiei.

Michael Jordan are o avere estimată la 3,5 miliarde de dolari. La nivel de rețele sociale este la ani lumina în urma lui Ronaldo. Pe Instagram, spre exempu, are doar 1,1 milioane de următori. Față de 648 de milioane, cât are Cristiano.

Facebook a apărut în 2004, iar Instagram în 2010. Ele s-au impus rapid ca principalele rețele sociale. Ulterior s-au popularizat și twitter, reddit, pinterest, linkedin, tumblr, snapchat, iar mai nou tik-tok.