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„L-ar vota românii peste 20 de ani pe marele campion David Popovici președinte al României?”. Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir

De la Gică Hagi la David Popovici. Ideea ca marile glorii sportive să ajungă lideri politici revine în discuție, după oferta făcută de Peter Magyar legendarei şahiste Judit Polgar.
Daniel Spătaru
26.07.2026 | 09:45
Lar vota romanii peste 20 de ani pe marele campion David Popovici presedinte al Romaniei Profetia uluitoare a lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Viitorul unui campion precum David Popovici poate fi în politică peste 20 de ani, consideră Mitică Dragomir Foto: colaj Fanatik
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Propunerea pe care premierul Peter Magyar i-a făcut-o marii şahiste Judit Polgar, de a accepta funcţia de preşedinte al Ungariei, a fost primită cu bucurie de opinia publică din ţara vecină şi chiar dacă faimoasa campioană a declinat oferta, subiectul a readus în discuţie şi în România ideea că mari personalităţi ale sportului ar putea salva ţara.

Ce mari legende ale sportului au fost preşedinţi sau premieri în ţările lor

Ideea că marii campioni din sport sunt mai de încredere şi mai capabili decât politicienii să conducă ţara nu este nouă, iar România a trăit această febră în urmă cu mai bine de două decenii, când pe străzile oraşelor se scanda sloganul „Hagi preşedinte!”.

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Unele popoare chiar le-au acordat încredere politică gloriilor sportive, precum liberienii, care l-au ales preşedinte pe legendarul fotbalist George Weah, sau pakistanezii, care l-au pus în fruntea guvernului pe Imran Khan, unul dintre cei mai mari jucători de cricket din toate timpurile.

Pornind de la nominalizarea lui Judit Polgar, la „Profeţiile lui Mitică” s-a discutat despre posibilitatea şi probabilitatea ca David Popovici, în prezent cel mai valoros sportiv român, să fie ales peste câteva decenii preşedintele României. Mitică Dragomir este convins că un astfel de lucru s-ar putea întâmpla.

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Sfaturile lui Mitică Dragomir pentru David Popovici

„Bineînţeles că ar putea fi ales preşedinte. Mai ales dacă învaţă carte. Dacă intră în organizaţia de tineret a vreunui partid, promovează deputat, senator şi după aceea, direct! Toată lumea îl votează, fac pariu pe cât vrei! Dar trebuie să aibă sânge în instalaţie, fără asta nu se poate”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti”.

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Mai în glumă, mai în serios, Dumitru Dragomir i-a dat un sfat lui David Popovici, ţinând seama de profilul pe care îl au politicienii români. „Trebuie să înveţe să mintă bine, să înveţe să promită”, a mai spus fostul deputat şi om de fotbal.

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"L-ar vota românii peste 20 de ani pe marele campion David Popovici președinte al României?". Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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