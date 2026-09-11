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Cei care și-au primit muștruluiala au fost cei doi arbitri din camera VAR, George Găman și Andrei Chivulete, pe motiv că nu i-au oferit imaginile potrivite colegului lor.

Scandal la ședința CCA după Dinamo – FCSB

Istvan Kovacs a avut nevoie de intervenția VAR în trei momente importante ale partidei, iar de fiecare dată și-a schimbat decizia inițială după revederea imaginilor. În minutul 23, acesta a acordat o lovitură liberă de la 16 metri pentru Dinamo, la un fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan. A fost chemat la VAR pentru a vedea dacă infracțiunea a avut loc pe linia careului sau în afara acestuia. Nu a acordat faultul și a dat mingea celor de la FCSB.

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Imediat după această fază, Kovacs nu a sesizat conflictul dintre Andre Duarte și Andrei Mărginean, în urma căruia dinamovistul a primit o palmă peste față din partea adversarului său. Din nou, VAR-ul a intervenit, iar Istvan Kovacs a constatat agresiunea și a arătat cartonașul roșu. Câteva minute mai tâziu, același arbitru a acordat penalty pentru FCSB după o intrare corectă a lui Opruț asupra lui Boutoutaou în careu. Din nou, a fost chemat la VAR, iar faza a fost întoarsă.

Vassaras a apreciat arbitrajul lui Kovacs

La aproape o săptămână de la meci, Kyros Vassaras i-a convocat pe arbitrii din SuperLiga la obișnuita ședință săptămânală a CCA, desfășurată online. Acolo, potrivit informațiilor , Kyros Vassaras s-a dezlănțuit la adresa lui Găman și Chivulete: „Și nu doar că i-a luat apărarea (n.r. – lui Kovacs), spunând că este cel mai bun, ci i-a făcut praf pe Găman și Chivulete, cei doi arbitri care s-au aflat în camera VAR la acel meci”, conform sursei citate.

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Grecul le-a reproșat arbitrilor VAR că au furnizat reluări de slabă calitate, care l-au pus în mare dificultate pe Istvan Kovacs. Din acest motiv s-ar fi creat un moment de confuzie, iar centralul din Carei a fost nevoit să tragă ponoasele: „Faza din minutul 23 pe care Kovacs a primit-o pe monitor era extrem de proastă și l-ați pus în dificultate. Kovacs a arbitrat foarte bine, dar l-ați încurcat voi! Cum să nu-l ajutați?! Nu sunteți în stare să-i dați niște imagini bune?!”, ar fi tunat Vassaras.

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Kovacs, distrus după meci. Ce le-a spus colegilor

Istvan Kovacs ar fi fost extrem de afectat după meci, în urma prestației avute. Arbitrul le-a recunoscut colegilor săi că nu a prins cea mai bună zi. .

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„N-am ce să fac! N-a fost deloc seara mea. N-am văzut… Ce să fac acum?! Mergem înainte”, ar fi spus Istvan Kovacs.