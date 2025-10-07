Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă: „Întreabă-l pe Mirel Rădoi”

Deși se află în cea mai bună formă a carierei, Ștefan Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă de Mirel Rădoi pentru partida pe care Universitatea Craiova a disputat-o pe terenul FCSB-ului, pierdută cu 0-1.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 12:48
Lati vandut pe Baiaram Intrebarea care la facut pe Sorin Cartu sa rada Intreabal pe Mirel Radoi
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici, Sorin Cârțu și Marius Șumudică au analizat situația în care se află Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. FOTO: colaj Fanatik

Ștefan Baiaram a avut un start excelent de sezon în tricoul Universității Craiova, însă Mirel Rădoi l-a titularizat o singură dată în ultimele 9 etape din Superligă. Internaționalul român a intrat în repriza secundă și contra campioanei FCSB, însă nu a avut un impact major, iar gruparea din Bănie a fost învinsă cu 0-1.

ADVERTISEMENT

„L-ați vândut pe Baiaram?” Sorin Cârțu, „provocat” de Horia Ivanovici

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a întrebat pe președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, despre situația lui Ștefan Baiaram, care a strâns foarte puține minute în ultima lună, deși se afla într-un moment foarte bun.

„L-ați vândut pe Baiaram? Mi se pare că e ca și cum l-ați vândut. De ce nu joacă Baiaram, cel mai bun jucător din România, la Craiova?”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Sorin Cârțu a replicat: „Vorbește cu Mirel (n.r. Rădoi). Eu nu comentez. Mirel face echipa, el îi pregătește.

ADVERTISEMENT

Sunt de acord că Baiaram e cel mai bun jucător al echipei, îi recunosc calitatea și valoarea. Și ceea ce a reprezentat el, cel puțin până la partida cu Bașakșehir, dar și după. Era cel mai în formă jucător al României și cel mai bun jucător al nostru”. Oficialul Universității a analizat în cadrul emisiunii și deciziile luate de Istvan Kovacs în partida cu FCSB.

Marius Șumudică a numit principala problemă de la Universitatea Craiova

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a afirmat că mai mulți jucători importanți de la Universitatea Craiova, printre care și Ștefan Baiaram, traversează o perioadă nefastă după startul foarte bun din actuala stagiune. „La Craiova, în momentul de față, este un recul la foarte mulți dintre jucători. Se vede la Assad, recul. Baiaram, recul. Au intrat ieri (n.r. în meciul cu FCSB) pe un fond de 10 contra 11, dar Craiova mi se pare că a jucat mai bine în 10.

ADVERTISEMENT
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu...
Digi24.ro
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza

Cicâldău, recul. Screciu, recul. Mora, mare recul, este într-un regres extraordinar. Acum îl pierzi și pe Mihnea Rădulescu. Sunt foarte mulți jucători care sunt într-un regres față de începutul de sezon, se vede clar. Nu știu de ce”, a declarat tehnicianul, care a vorbit în cadrul emisiunii și despre evoluția lui Vladimir Screciu din partida cu FCSB.

ADVERTISEMENT
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează...
Digisport.ro
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa

Ce realizări a avut Ștefan Baiaram în acest sezon

Ștefan Baiaram a evoluat în 18 partide pentru Universitatea Craiova în actuala stagiune, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere o pasă decisivă. Ultimul său gol datează însă de pe 28 august, acesta fiind înscris în partida pe care trupa lui Mirel Rădoi a câștigat-o cu 3-1 în play-off-ul Conference League contra lui Istanbul Bașakșehir.

Mai apoi, Baiaram a evoluat în alte șase jocuri, fiind titular însă în doar două dintre ele, duelul din campionat contra lui Dinamo (2-2), în care a oferit pasa decisivă la golul lui Samuel Teles, și eșecul suferit în grupa de Conference League contra polonezilor de la Rakow (0-2). Ultimul meci al lui Ștefan Baiaram ca integralist a fost cel cu Universitatea Cluj din etapa a 3-a a Superligii, disputat pe 28 iulie.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, DISTRUS de Mirel Rădoi!? CONTRE ACIDE în direct după FCSB - Craiova 1-0

Gigi Becali, criză de râs în direct, după conspirațiile lui Sorin Cârțu la...
Fanatik
Gigi Becali, criză de râs în direct, după conspirațiile lui Sorin Cârțu la adresa arbitrajului din FCSB – U Craiova 1-0: „Penibilitate. Ce aiureală. N-am vorbit cu el de 7 luni”
„V-ați bucurat că nu a jucat Baiaram din primul minut?”. Reacție genială a...
Fanatik
„V-ați bucurat că nu a jucat Baiaram din primul minut?”. Reacție genială a lui Gigi Becali după FCSB – U Craiova 1-0: „M-am gândit că Mirel e hoț”
Sorin Cârțu, concluzie amară după eșecul Universității Craiova de pe Arena Națională: „Zici...
Fanatik
Sorin Cârțu, concluzie amară după eșecul Universității Craiova de pe Arena Națională: „Zici că e un blestem când jucăm cu FCSB”. Replică pentru Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!