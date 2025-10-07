„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă: „Întreabă-l pe Mirel Rădoi”

Ștefan Baiaram a avut un start excelent de sezon în tricoul Universității Craiova, însă Mirel Rădoi l-a titularizat o singură dată în ultimele 9 etape din Superligă. Internaționalul român a intrat în repriza secundă și contra campioanei FCSB, însă nu a avut un impact major, iar gruparea din Bănie a fost învinsă cu 0-1.

„L-ați vândut pe Baiaram?” Sorin Cârțu, „provocat” de Horia Ivanovici

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a întrebat pe președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, despre situația lui Ștefan Baiaram, care a strâns foarte puține minute în ultima lună, deși se afla într-un moment foarte bun.

„L-ați vândut pe Baiaram? Mi se pare că e ca și cum l-ați vândut. De ce nu joacă Baiaram, cel mai bun jucător din România, la Craiova?”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Sorin Cârțu a replicat: „Vorbește cu Mirel (n.r. Rădoi). Eu nu comentez. Mirel face echipa, el îi pregătește.

Sunt de acord că Baiaram e cel mai bun jucător al echipei, îi recunosc calitatea și valoarea. Și ceea ce a reprezentat el, cel puțin până la partida cu Bașakșehir, dar și după. Era cel mai în formă jucător al României și cel mai bun jucător al nostru”. .

Marius Șumudică a numit principala problemă de la Universitatea Craiova

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a afirmat că mai mulți jucători importanți de la Universitatea Craiova, printre care și Ștefan Baiaram, traversează o perioadă nefastă după startul foarte bun din actuala stagiune. „La Craiova, în momentul de față, este un recul la foarte mulți dintre jucători. Se vede la Assad, recul. Baiaram, recul. Au intrat ieri (n.r. în meciul cu FCSB) pe un fond de 10 contra 11, dar Craiova mi se pare că a jucat mai bine în 10.

Cicâldău, recul. Screciu, recul. Mora, mare recul, este într-un regres extraordinar. Acum îl pierzi și pe Mihnea Rădulescu. Sunt foarte mulți jucători care sunt într-un regres față de începutul de sezon, se vede clar. Nu știu de ce”, a declarat tehnicianul, .

Ce realizări a avut Ștefan Baiaram în acest sezon

Ștefan Baiaram a evoluat în 18 partide pentru Universitatea Craiova în actuala stagiune, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere o pasă decisivă. Ultimul său gol datează însă de pe 28 august, acesta fiind înscris în partida pe care trupa lui Mirel Rădoi a câștigat-o cu 3-1 în play-off-ul Conference League contra lui Istanbul Bașakșehir.

Mai apoi, Baiaram a evoluat în alte șase jocuri, fiind titular însă în doar două dintre ele, duelul din campionat contra lui Dinamo (2-2), în care a oferit pasa decisivă la golul lui Samuel Teles, și eșecul suferit în grupa de Conference League contra polonezilor de la Rakow (0-2). Ultimul meci al lui Ștefan Baiaram ca integralist a fost cel cu Universitatea Cluj din etapa a 3-a a Superligii, disputat pe 28 iulie.

