L-au așteptat șase luni și s-a „rupt” după zece minute! Ce se petrece cu fotbalistul din SuperLiga care a speriat defensiva FCSB-ului

Echipa din Superligă a crezut că va da lovitura prin transferul fotbalistului care a impresionat în meciurile cu echipa campioană dar realitatea este cu totul alta
Catalin Oprea
25.01.2026 | 10:00
Rafinha s-a rupt in primele zece minute jucate la Petrolul. FOTO: sportpictures
Petrolul l-a transferat în vară pe spaniolul Rafinha, mijlocașul de 28 de ani care jucase foarte bine în dubla FCSB –Inter Club d’Escaldes, din preliminariile Ligii Campionilor. Andorrienii le-au creat mari probleme campionilor României, FCSB calificându-se greu după 1-2 și 3-1.

Rafinha a stat șase luni la echipa a II-a și s-a accidentat în zece minute

Rafinha, pe numele său real Rafael Baldres Herman, a dat un gol de kinogramă în poarta FCSB-ului, recidivând apoi într-un meci cu Olimpia Ljubljana, din preliminariile Ligii Europa.

Petrolul l-a transferat liber de contract, dar nu l-a putut folosi în prima parte a sezonului, deoarece jucătorul a fost pus pe lista oficială LPF de fostul antrenor, Liviu Ciobotariu, și apoi scos de actualul tehnician, Eugen Neagoe.

După șase luni în care a jucat doar la echipa a doua a clubului, din liga a treia, Rafinha a debutat în sfârșit la Petrolul. A jucat zece minute în partida cu Universitatea Craiova, pierdută clar de ploieșteni, scor 0-4, pe teren propriu.

Neagoe e nemulțumit de nivelul fotbalistului

În cele zece minute jucate, fotbalistul s-a rupt. El a acuzat probleme musculare și nu va fi în lot pentru partida de duminică cu Farul, fapt care l-a nemulțumit pe Eugen Neagoe, care și așa are destule probleme pe cap la Ploiești.

„Toată lumea mă întreba de ce nu-l folosesc și când l-am băgat ați văzut ce s-a întâmplat”, a spus antrenorul lupilor, dând de înțeles că unui fotbalist din Andorra îi este destul de greu să se ridice la nivelul de intensitate fizică din Superligă.

Antrenorul Petrolului a mărturisit că încă așteaptă doi fotbaliști de atac, despre care a discutat cu șefii Petrolului. Ploieștenii sperau să-l aducă pe Daniel Popa, fost la FCSB, dar acesta a tergiversat luarea unei decizii, așteptând încă un răspuns din străinătate.

Petrolul are un singur atacant veritabil

Deși are cel mai slab atac din Superligă, cu doar 16 goluri marcate în 22 de etape, și un singur vârf veritabil în lot, Adrian Chică Roșă, Petrolul l-a cedat pe grecul Kostas Doumtsios la Chindia, împrumut până la vară.

Petrolul a câștigat un singur meci din ultimele nouă disputate, pe 1 decembrie 2025, 4-1 cu Metaloglobus. Ulterior, echipa a mai înregistrat cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Bilanțul meciurilor cu Farul nu este deloc îmbucurător pentru Petrolul. De la revenirea prahovenilor pe prima scenă în 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de opt ori, un joc a fost câștigat de ploieșteni, șase de către constănțeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

