L-au crucificat după România – Polonia 2-1: „Antierou! A fost al 12-lea jucător al lor”

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. Victoria de la București a fost adusă de golurile lui Alexandru Cicâldău (’69) și Dennis Man (’72). În urma rezultatului, elevii lui Gică Hagi păstrează șanse pentru salvarea de la retrogradare.

Jurnaliștii polonezi au dat de pământ cu propriii jucători

Înfrângerea de pe Arena Națională pare să fi întins la maxim nervii jurnaliștilor de la Varșovia. Aceștia au analizat prestațiile propriilor fotbaliști și au descris, fără menajamente, forma slabă pe care unii dintre aceștia au avut-o la București. Unul dintre principalii jucători găsiți vinovați pentru eșec este fundașul care a trebuit să ocupe golul lăsat în apărare de absența lui Jan Bednarek. Este vorba despre Jakub Kiwior, a cărei prestație a fost notată cu 3.

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”Antierou. Pe alocuri, al doisprezecelea jucător al României. În absența lui Bednarek, suspendat din cauza cartonașelor, el trebuia să fie liderul apărării, dar scenariile s-au încurcat și a preluat rolul lui Jonah, un rol pe care Bednarek îl juca de obicei. A pierdut dueluri, a fost eliminat împotriva Suediei și chiar a făcut o intervenție atât de nefericită la un șut al lui Cicâldău, încât românii au trecut în avantaj. Și totuși, în mai multe rânduri, a trebuit să le mulțumească lui Potulski și Drągowski pentru salvare. Nu așa ar trebui să joace cel mai experimentat fundaș”, au scris jurnaliștii de la .

Aceeași publicație nu a avut milă nici de atacantul central Karol Świderski. Jurnaliștii au considerat inacceptabil de slabă prestația sa și au cerut ca acesta să nu mai îmbrace tricoul ”Vulturilor Albi”: ”Cum a ajuns acolo?! Arăta de parcă și-ar fi câștigat un loc în meciul de la Marea Orchestră a Carității de Crăciun. Fotbalul îl deranja, nu găsea un loc comun cu coechipierii săi. Acest meci ar trebui să spulbere definitiv mitul utilității sale pentru echipa națională”.

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România păstrează șanse de salvare de la retrogradarea în Liga Națiunilor

După victoria contra naționalei lui Jan Urban, după ultima partidă din grupă. În prezent, România ocupă ultimul loc al Grupei H și are trei puncte. În același timp, contracandidata pentru salvarea de la retrogradare, Polonia, se situează pe locul 3, cu patru puncte. Astfel, ultimul meci se anunță decisiv.

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România are nevoie de un succes, marți, 17 noiembrie, la Zenica, de la ora 21:45, contra Bosniei, în ultimul meci al grupei. Totuși, pentru a reuși, in-extremis, salvarea de la retrogradare, totul depinde de rezultatul partidei de pe Narodowy Stadium, unde Polonia primește vizita Suediei. Singurul scenariu în care România ar termina pe locul 3 ar fi cel în care scandinavii se impun la Varșovia. Acesta este clasamentul Grupei H, înaintea rundei finale:

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