L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, favorit să-i ia locul

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Eugen Beza (48 de ani) era în discuții legate de reziliere de mai mult timp, dar abia acum părțile au convenit asupra termenilor contractuali. Înfrângerea din weekend cu Slobozia (0-1, pe Municipalul din Sibiu) i-a fost fatală. A fost a treia la rând pentru Șelimbăr și a cincea din acest sezon.

Din informațiile FANAITK, Beza le-a transmis astăzi fotbaliștilor în vestiar că nu mai este antrenorul echipei și le-a mulțumit pentru colaborare. Antrenamentul de luni nici nu a fost condus de el, ci de directorul sportiv Ioan Luca. Este vorba doar despre un interimat, având în vedere că vor fi demarate discuții cu potențialii înlocuitori. Prima variantă pentru Șelimbăr este Claudiu Niculescu (50 de ani). Liber în acest moment, Niculescu a mai lucrat la club între 2022 și 2024.

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Șelimbăr e departe de așteptări: are doar o victorie în 9 etape

Cu toate că nu are drept de promovare în SuperLigă, CSC Șelimbăr viza să se implice în lupta din prima jumătate a clasamentului în campania actuală. Dar calculele preliminare nu s-au potrivit cu realitatea. Sibienii au obținut numai 6 puncte de la startul campionatului. Au o singură victorie, împotriva lui CS Dinamo (1-0), la finalul lui august. În rest, băieții lui Beza au pierdut în 5 rânduri și au încheiat alte 3 partide la egalitate.

Și sezonul trecut a fost cu emoții în privința retrogradării, dar salvarea a fost obținută, în cele din urmă, . Și echipa Ministerului de Interne a scăpat în urma .

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CSC Șelimbăr s-a mutat pe Stadionul Municipal din Sibiu

După dispariția lui Hermannstadt, pe cea mai mare arenă a orașului a rămas să joace doar Inter Sibiu, echipă din liga a treia. Recent, CSC Șelimbăr a primit și ea acceptul de a evolua la Sibiu, după un exil prelungit la Cisnădie. Calitatea gazonului a fost considerată o problemă majoră atât de „călăreți” cât și de adversarii lor. Există speranțe că și lucrările la noul stadion din Șelimbăr vor fi finalizate .

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Eugen Beza avea un salariu de 3.500 de euro la Șelimbăr, conform informațiilor obținute de FANATIK. În discuțiile anterioare legate de plecarea sa, Beza a ținut de contractul pe care îl avea. Antrenorul a fost numit înaintea de startul sezonului 2025-2026. A mai antrenat ca principal la Rm. Vâlcea și Hermannstadt, dar și la Șelimbăr, între iulie 2021 și noiembrie 2022. Primul său mandat la echipă a avut 40 de meciuri, cu unul mai puțin decât cel încheiat astăzi.

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