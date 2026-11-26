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Scandal de proporții la academia celor de la CFR Cluj! Ianis Puți, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai grupării din Gruia, a fost dus să dea probe la Inter Milano fără știrea conducerii clubului ardelean. Mai mult, puștiul de 15 ani ar fi evoluat în Italia sub un nume fals. Neluțu Varga a aflat întreaga poveste și a anunțat măsuri radicale.

Ianis Puți, dus pe ascuns la Inter Milano. Fotbalistul lui CFR Cluj ar fi jucat sub un nume fals

Situație incredibilă la CFR Cluj. În timp ce echipa de seniori traversează o perioadă complicată, un scandal a izbucnit și la nivelul academiei. În centrul acestuia se află Ianis Puți, unul dintre cei mai talentați juniori ai grupării din Gruia.

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Potrivit , fotbalistul în vârstă de 15 ani a fost dus în Italia pentru a susține probe la academia celor de la Inter Milano, fără ca șefii clubului ardelean să fie informați. Cel care ar fi organizat deplasarea este chiar Daniel Huza, directorul Departamentului de Dezvoltare a Centrului de Copii și Juniori de la . Tânărul fotbalist ar fi figurat pe foaia de joc a italienilor sub numele de Janis Vasile Rădoi, în loc de Ianis Vasile Puți.

Neluțu Varga a trecut la măsuri radicale: „De la 1 ianuarie e OUT!”

Informațiile despre deplasarea în Italia au ajuns, în cele din urmă, la urechile lui Neluțu Varga. Omul de afaceri nu a trecut cu vederea episodul și a anunțat că Daniel Huza va fi îndepărtat din cadrul clubului începând cu 1 ianuarie 2027. „A plecat fără știința noastră, dar am lămurit-o cu cel care l-a dus”, a declarat Neluțu Varga, potrivit sursei citate anterior.

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Aflat în străinătate, finanțatorul ardelenilor a lăsat de înțeles că vor urma și alte schimbări în organigrama clubului după revenirea sa în țară. „De la 1 ianuarie e OUT! […] Curățăm tot, tot, tot”, a mai transmis omul de afaceri.

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Daniel Huza are o vastă experiență în fotbalul juvenil. Acesta a pregătit reprezentativa , a lucrat în cadrul Federației Române de Fotbal și a ocupat mai multe funcții în fotbalul din Emiratele Arabe Unite. În cariera de jucător, a trecut pe la Jiul Petroșani, Farul Constanța, Pandurii Târgu Jiu și FC Bihor.

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Cine este Ianis Puți, puștiul care a dat trei goluri FCSB-ului într-o finală de campionat

Originar din Satu Mare, Ianis Puți a început fotbalul la CS Primavera și este fiul fostului fotbalist al Olimpiei, Florin Puți. Înainte de a ajunge în Gruia, jucătorul de bandă s-a pregătit și la Academia lui Gică Hagi. În vara anului 2025, atât CFR Cluj, cât și Universitatea Cluj erau interesate de serviciile sale. Puștiul a ales gruparea feroviară.

Ianis Puți a făcut senzație în luna mai a acestui an, în finala Ligii Elitelor U15. Fotbalistul a marcat toate cele trei goluri ale ardelenilor în victoria cu 3-2 în fața celor de la FCSB și a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei. A încheiat sezonul cu 26 de reușite.