L-au făcut praf! Suporterii Rapidului, atacuri grosolane la atingerea bornei de 300 de meciuri în SuperLiga

a fost al doilea meci din cadrul etapei a șaptea din SuperLiga României. Partida a fost arbitrată de Radu Petrescu. care a atins borna de 300 de meciuri conduse pe prima scenă a fotbalului românesc. Suporterii Rapidului nu au avut milă de ei și l-au făcut praf încă de când acesta a ieșit la încălzire.

Radu Petrescu, făcut praf de suporterii Rapidului, la meciul 300 în SuperLiga

Radu Petrescu a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor să conducă al doilea meci din etapa a 7-a a SuperLigii, cel dintre Metaloglobus București și Rapid. „Centralul” a ajuns la borna 300 pe prima scenă a fotbalului românesc. Din păcate, suporterii giuleșteni nu l-au uitat pentru o greșeală făcută într-un meci cu FCSB, din sezonul trecut.

Arbitrul român a fost luat la țintă de galeria alb-vișinie încă din momentul în care a pătruns pe teren pentru încălzire, care au scandat împotriva acestuia și l-au huiduit pe aproape tot parcursul jocului. „Hoțule, hoțule!” sau „Ai luat bani de la Becali, bă!”, au fost printre mesajele acestora.

Acest război pe care suporterii Rapidului l-au pornit împotriva lui Radu Petrescu datează din aprilie anul acesta, de la un Rapid – FCSB 1-2. , la un fault al lui Ștefan Târnovanu asupra lui Tobias Christensen.

Imediat după acel meci, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, din cauza acelor decizii controversate, dar și a lui Ovidiu Hațegan, care se afla în camera VAR la disputa care a avut loc pe stadionul Giulești.

Victor Angelescu l-a desființat pe Radu Petrescu, după acel Rapid – FCSB

„Asta chiar este o problemă foarte mare. Lipsă de transparență la CCA. Am cerut lămuriri prin tot felul de canale către domnul Vassaras și așteptam și noi o reacție din partea lor. La alte echipe, domnul Vassaras iese imediat și oferă explicații. Noi nici până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns la toate solicitările.

La unele meciuri discută și explică fazele, iar la altele e în silenzio stampa (n.r. tăcere). Păi ori ieși tot timpul ori nu mai ieși? CCA ar trebui să iasă și să spună că arbitrul X a greșit și va fi suspendat Y etape, nu să stăm noi să aflăm din ziare.

În loc să fie suspendat, Radu Petrescu e premiat și e trimis prin Cipru. Nu e normal lucrul ăsta. E nevoie de transparență. Ar trebui schimbate niște lucruri. În alte campionate se dau discuțiile dintre arbitru și camera VAR. De ce să nu ni se pună la dispoziție și atunci când se trag liniile în camera VAR, să ne lămurim și noi? Se lasă așa la interpretare”, spunea Victor Angelescu.