Sport

L-au făcut praf! Suporterii Rapidului, atacuri grosolane la atingerea bornei de 300 de meciuri în SuperLiga

Meciul dintre Metaloglobus și Rapid ar fi trebuit să fie o amintire plăcută pentru unul dintre cei aflați pe teren. Din păcate pentru el, suporterii Rapidului l-au făcut praf.
Daniel Işvanca
22.08.2025 | 23:32
Lau facut praf Suporterii Rapidului atacuri grosolane la atingerea bornei de 300 de meciuri in SuperLiga
ULTIMA ORĂ
A atins borna de 300 de meciuri în SuperLiga României, dar a fost făcut praf de suporterii Rapidului FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Metaloglobus București – Rapid a fost al doilea meci din cadrul etapei a șaptea din SuperLiga României. Partida a fost arbitrată de Radu Petrescu. care a atins borna de 300 de meciuri conduse pe prima scenă a fotbalului românesc. Suporterii Rapidului nu au avut milă de ei și l-au făcut praf încă de când acesta a ieșit la încălzire.

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu, făcut praf de suporterii Rapidului, la meciul 300 în SuperLiga

Radu Petrescu a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor să conducă al doilea meci din etapa a 7-a a SuperLigii, cel dintre Metaloglobus București și Rapid. „Centralul” a ajuns la borna 300 pe prima scenă a fotbalului românesc. Din păcate, suporterii giuleșteni nu l-au uitat pentru o greșeală făcută într-un meci cu FCSB, din sezonul trecut.

Arbitrul român a fost luat la țintă de galeria alb-vișinie încă din momentul în care a pătruns pe teren pentru încălzire, care au scandat împotriva acestuia și l-au huiduit pe aproape tot parcursul jocului. „Hoțule, hoțule!” sau „Ai luat bani de la Becali, bă!”, au fost printre mesajele acestora.

ADVERTISEMENT

Acest război pe care suporterii Rapidului l-au pornit împotriva lui Radu Petrescu datează din aprilie anul acesta, de la un Rapid – FCSB 1-2. Arbitrul nu a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea giuleștenilor, la un fault al lui Ștefan Târnovanu asupra lui Tobias Christensen.

Imediat după acel meci, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a hotărât suspendarea lui Radu Petrescu din cauza acelor decizii controversate, dar și a lui Ovidiu Hațegan, care se afla în camera VAR la disputa care a avut loc pe stadionul Giulești.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Victor Angelescu l-a desființat pe Radu Petrescu, după acel Rapid – FCSB

„Asta chiar este o problemă foarte mare. Lipsă de transparență la CCA. Am cerut lămuriri prin tot felul de canale către domnul Vassaras și așteptam și noi o reacție din partea lor. La alte echipe, domnul Vassaras iese imediat și oferă explicații. Noi nici până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns la toate solicitările.

ADVERTISEMENT
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar...
Digisport.ro
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți

La unele meciuri discută și explică fazele, iar la altele e în silenzio stampa (n.r. tăcere). Păi ori ieși tot timpul ori nu mai ieși? CCA ar trebui să iasă și să spună că arbitrul X a greșit și va fi suspendat Y etape, nu să stăm noi să aflăm din ziare.

În loc să fie suspendat, Radu Petrescu e premiat și e trimis prin Cipru. Nu e normal lucrul ăsta. E nevoie de transparență. Ar trebui schimbate niște lucruri. În alte campionate se dau discuțiile dintre arbitru și camera VAR. De ce să nu ni se pună la dispoziție și atunci când se trag liniile în camera VAR, să ne lămurim și noi? Se lasă așa la interpretare”, spunea Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB: „Acolo îl băgăm. Zici că e tanc”
“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după...
Fanatik
“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul: “Gigi o are grea la titlu!”
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu...
Fanatik
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!