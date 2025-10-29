L-au găsit pe succesorul lui Bocciu! Fostul jucător de la Rapid a devenit lider de galerie și face afaceri cu israelienii: „Viața de fotbalist nu ține la infinit”

ADVERTISEMENT

Privată 18 luni de prezența lui Liviu „Bocciu” Ungurean din cauza dosarului „Pyro”, galeria Rapidului are din nou lider. „Bocciu” a revenit pe stadion la meciul cu Dinamo și are acum și un ajutor cu greutate în Giulești.

Antonio Sefer, succesorul lui Bocciu în galeria Rapidului

Este vorba despre fostul fotbalist al Rapidului, Antonio Sefer (25 ani). Mijlocașul este accidentat și, până se recuperează, nu își poate ajuta echipa din Israel. Din vara lui 2025, Sefer este legitimat la Maccabi Bnei Reineh.

ADVERTISEMENT

Extrema dreaptă are așadar mai mult timp pentru marea sa dragoste, Rapid București. câștigat cu 2-0 de giuleșteni. Sefer s-a dovedit un talisman pentru echipa lui Costel Gâlcă, astfel că a repetat isprava și la partida cu Unirea Slobozia. De această dată, Sefer s-a băgat puțin și la una dintre tobe, ținând ritmul în peluza alb-vișinie.

„Îmi place, și când eram mic și mergeam cu colindul, îmi plăcea să bat la tobă. În plus, eu sunt venit din galerie, mereu am vrut să fac asta când eram puști. Știu cântecele, sunt dintre ei și e ceva special să vad acum meciurile Rapidului din mijlocul galeriei”, a declarat Antonio Sefer, potrivit

ADVERTISEMENT

Sefer e convins că Rapid poate lua titlul în SuperLiga

Antonio Sefer a plecat de la Rapid în iulie 2023, când Beer Sheva a plătit 500.000 de euro pentru transferul său. Mijlocașul a jucat trei ani și jumătate în Giulești, dar fără să reușească vreo performanță. Sefer e convins că Rapid poate da lovitura în acest sezon și să cucerească primul titlu după o secetă de 23 de ani.

ADVERTISEMENT

„I-am urmărit, văd că joacă tot mai bine, tot mai sigur. Au cea mai bună apărare, marchează din ce în ce mai mult. Da, au fost și meciuri în care jucau doar câte o repriză, am văzut ce spunea domnul Gâlcă, dar făceau puncte, câștigau.

Și acum lucrurile încep să se miște din ce în ce mai bine. Îmi place echipa, cum pasează, cum își creează ocazii, dar în special antrenorul Costel Gâlcă. Mai vorbesc cu băieții și toți îmi spun că a adus liniște și echilibru în vestiar și asta e chiar foarte important pentru echipă. Îți dă mare încredere ca jucător.

ADVERTISEMENT

După mine, anul acesta nu au cum să nu se bată la titlu! Fiindcă băieții au mare potențial și încă pot oferi mult, mul mai mult. Când îi văd cum joacă chiar simt o bucurie specială. Acum a revenit și liderul galeriei, suporterii îi vor susține total. E o familie frumoasă la Rapid, au toate condițiile, sezonul ăsta poate fi al lor! Important e să păstreze această liniște, să poată fi focusați numai pe obiective, pe joc”, a continuat Sefer.

Rapid are în palmares 3 titluri de campioană

După 14 etape, echipa lui Gâlcă e pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. „Îmi place mult Cristensen, cu pasele alea în adâncime, care deschid jocul. Dobre a devenit un jucător important, a prins spiritul Rapidului și este un lider. Pe Petrila îl știu de pe la loturile de juniori, este un jucător extrem de motivat și de important.

Ce mai, toți sunt la un nivel forte bun. Se simte asta în jocul lor, îmi aduce și mie aminte de momentele frumoase petrecute la Rapid. Cât mai stau în țară, am să vin la meciurile lor. Și la final, dacă voi fi în țară, sigur voi fi alături de ei, ori în tribună, ori în galerie și, de ce nu, să bat iar toba, pentru titlu”, a continuat mijlocașul.

Ce accidentare are Sefer și ce afaceri vrea să înceapă

Deși are 25 de ani, Antonio Sefer se gândește deja la ceea ce va face când va agăța ghetele în cui. Mijlocașul profită că e în țară din cauza accidentării și se ocupă de afaceri. Fostul rapidist e la prima accidentare gravă din carieră, o ruptură musculară la aductorul lung.

„Vreau să încep o afacere în imobiliare, împreună cu niște parteneri israelieni. Intenționez să facem niște căsuțe, undeva prin apropiere de București. Trebuie să mă gândesc și la viitor, să am grijă de bani, că viața de fotbalist nu ține la infinit. Dar cel mai important e să fiu iar sănătos și să pot să joc. Asta îmi doresc cel mai mult”, a conchis fotbalistul lui Bnei Reineh.