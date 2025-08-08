L-au găsit vinovat! Mirel Rădoi, pedepsit de UEFA pentru un motiv uluitor

Universitatea Craiova s-a calificat în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după un succes categoric în returul cu FK Sarajevo, de pe ”Ion Oblemenco”. a fost sancționat de către cei de la UEFA, după un incident care nu îl vizează în mod direct pe antrenor.

Mirel Rădoi, sancționat de UEFA, după Universitatea Craiova – FK Sarajevo 4-0

Universitatea Craiova este foarte aproape de prezența în play-off-ul UEFA Conference League, după .

Până la acest meci, oltenii au avut un retur de vis cu bosniacii de la FK Sarajevo, care au plecat învinși din Bănie cu scorul de 4-0, deși câștigaseră meciul tur cu 2-1.

, după ce alimentarea cu curent a carului de transmisie a fost întreruptă. Din acest motiv, a dictat un avertisment pentru antrenorul oltenilor, dar și pentru club.

Universitatea Craiova a primit totuși o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea scărilor de acces, plus una în valoare de 20.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor pe teren, conform .

Ce sumă poate încasa Universitatea Craiova, pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League

Universitatea Craiova este cu un pas mai aproape de play-off-ul UEFA Conference League, după succesul categoric obținut în fața celor de la Spartak Trnava, scor 3-0.

Oltenii sunt aproape de a pune mâna pe o sumă importantă de bani, care ar mai reduce din cheltuielile lui Mihai Rotaru, care a investit undeva la patru milioane de euro în transferuri.

, plus alte două milioane de euro, dacă vor reuși calificarea în faza principală a competiției.