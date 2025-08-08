Sport

L-au găsit vinovat! Mirel Rădoi, pedepsit de UEFA pentru un motiv uluitor

Mirel Rădoi a fost pedepsit de cei de la UEFA, după returul câștigat de Universitatea Craiova cu FK Sarajevo, scor 4-0. Ce sancțiune a primit antrenorul oltenilor.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 20:15
Lau gasit vinovat Mirel Radoi pedepsit de UEFA pentru un motiv uluitor
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi și Universitatea Craiova, pedepsiți de UEFA, după incidentele de la meciul cu FK Sarajevo FOTO: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova s-a calificat în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după un succes categoric în returul cu FK Sarajevo, de pe ”Ion Oblemenco”. Mirel Rădoi a fost sancționat de către cei de la UEFA, după un incident care nu îl vizează în mod direct pe antrenor.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, sancționat de UEFA, după Universitatea Craiova – FK Sarajevo 4-0

Universitatea Craiova este foarte aproape de prezența în play-off-ul UEFA Conference League, după o victorie convingătoare contra celor de la Spartak Trnava, scor 3-0.

Până la acest meci, oltenii au avut un retur de vis cu bosniacii de la FK Sarajevo, care au plecat învinși din Bănie cu scorul de 4-0, deși câștigaseră meciul tur cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Startul disputei a fost amânat cu șapte minute, după ce alimentarea cu curent a carului de transmisie a fost întreruptă. Din acest motiv, UEFA a dictat un avertisment pentru antrenorul oltenilor, dar și pentru club.

Universitatea Craiova a primit totuși o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea scărilor de acces, plus una în valoare de 20.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor pe teren, conform UEFA.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Ce sumă poate încasa Universitatea Craiova, pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League

Universitatea Craiova este cu un pas mai aproape de play-off-ul UEFA Conference League, după succesul categoric obținut în fața celor de la Spartak Trnava, scor 3-0.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Oltenii sunt aproape de a pune mâna pe o sumă importantă de bani, care ar mai reduce din cheltuielile lui Mihai Rotaru, care a investit undeva la patru milioane de euro în transferuri.

ADVERTISEMENT

Puțin peste un milion de euro va încasa clubul din Bănie pentru prezența în play-off, plus alte două milioane de euro, dacă vor reuși calificarea în faza principală a competiției.

„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui...
Fanatik
„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc
Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic...
Fanatik
Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic în Anglia
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă...
Fanatik
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă trece de Spartak Trnava
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!