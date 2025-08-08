L-au găsit vinovat! Mirel Rădoi, pedepsit de UEFA pentru un motiv uluitor

Universitatea Craiova s-a calificat în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după un succes categoric în returul cu FK Sarajevo, de pe ”Ion Oblemenco”. Mirel Rădoi a fost sancționat de către cei de la UEFA, după un incident care nu îl vizează în mod direct pe antrenor.
Universitatea Craiova este foarte aproape de prezența în play-off-ul UEFA Conference League, după o victorie convingătoare contra celor de la Spartak Trnava, scor 3-0.
Până la acest meci, oltenii au avut un retur de vis cu bosniacii de la FK Sarajevo, care au plecat învinși din Bănie cu scorul de 4-0, deși câștigaseră meciul tur cu 2-1.
Startul disputei a fost amânat cu șapte minute, după ce alimentarea cu curent a carului de transmisie a fost întreruptă. Din acest motiv, UEFA a dictat un avertisment pentru antrenorul oltenilor, dar și pentru club.
Universitatea Craiova a primit totuși o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea scărilor de acces, plus una în valoare de 20.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor pe teren, conform UEFA.
Universitatea Craiova este cu un pas mai aproape de play-off-ul UEFA Conference League, după succesul categoric obținut în fața celor de la Spartak Trnava, scor 3-0.
Oltenii sunt aproape de a pune mâna pe o sumă importantă de bani, care ar mai reduce din cheltuielile lui Mihai Rotaru, care a investit undeva la patru milioane de euro în transferuri.
Puțin peste un milion de euro va încasa clubul din Bănie pentru prezența în play-off, plus alte două milioane de euro, dacă vor reuși calificarea în faza principală a competiției.