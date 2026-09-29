„L-au omorât ăștia pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi”. Concluzia serii după România – Bosnia 2-4! Exclusiv

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România a fost învinsă fără drept de apel, . „Tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupă după eşecul usturător de pe Arena Naţională, înaintea confruntării cu Polonia, programată vineri, de la ora 21:45, la Varşovia.

Mitică Dragomir, dur după România – Bosnia 2-4: „L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi”

Dumitru Dragomir a avut cea mai dură reacţie după eşecul în faţa Bosniei. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal a sărit în apărarea lui Gică Hagi şi a lansat un atac virulent la adresa Federaţiei Române de Fotbal, în direct la Profeţiile lui Mitică:

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„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi. Nevinovaţi! Îl bagă în mormânt. Îi pun nişte întrebări, de parcă el e vinovat. Să îi mulţumim lui Dumnezeu că l-am avut pe Hagi. Cu ce greşeşte? Sunt jucători de lot? Când îi vedea la un joc dacă nu cu Bosnia?

Vorbesc serios. El trebuie să îşi facă 20 de inşi. . Alţii joacă la 39-40 de ani. Hagi a procedat exact, iar pe fiul său l-aţi demolat. Nu a jucat rău, a jucat în nota echipei. Sunt jucători care nu vorbesc româneşte.

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Vă aşteptaţi ca Hagi să fie academician? El este un meseriaş. Cum e zugravul în construcţii, cum e agricultorul la crescut vaci. Fotbalul este meserie. Trebuie daţi afară toţi de la Federaţie, 15 ani n-au făcut nimic”, a spus Dumitru Dragomir.

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Tiradă la adresa FRF: „De asta l-au luat pe Hagi, ca să ia pe el toată vina”

Mitică Dragomir şi-a continuat tirada la adresa federalilor, spunând că şi-au bătut joc de bazele de la Buftea şi Mogoşoaia, construite în mandatul lui Mircea Sandu. Fostul şef al Ligii spune că România nu mai are centre de copii şi juniori:

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„Faci selecţie la 7-8 ani în toată ţara. Au făcut aşa ceva? Ai două baze de nivel mondial făcute de noi şi le ţii degeaba? Buftea şi Mogoşoaia? Ăştia sunt normali? Având milioane pe care le cheltuie numai pentru ei.

De asta l-au luat pe Hagi, ca să ia pe el toată vina. M-am întâlnit cu Hagi şi i-am zis: „Greşeală că te-ai dus la echipa naţională!”. N-ai cu cine să joci. Mi-a spus: „Am încredere că pot să fac ceva”.

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O să fac o selecţie până găsesc 11. I-am spus că nu mai găseşte 3. Câţi bani ai primit tu, Hagi, de la statul român, pentru academie, în 15 ani? N-avem cinci centre de copii şi juniori ca lumea. Şi pe cel de la Craiova l-au curăţat. Avem la Cluj ceva, avem la Hagi şi cam atât. Moldova n-are nimic. Transilvania n-are nimic”, a spus Mitică Dragomir.