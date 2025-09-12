L-au scos de pe lista LPF. Final de drum în Superligă pentru singurul brazilian care a jucat în prima ligă din Țara Cafelei

Petrolul a transferat trei fotbaliști străini în această pauză, pentru care este nevoie de locuri noi pe lista oficială de 25 de jucători de la LPF. Prima victimă a noilor achiziții este brazilianul Fabricio Baiano.

ADVERTISEMENT

Baiano și-a rupt și meniscul, după ligamente

Acesta a fost scos din lot și nu va mai putea juca până la iarnă pentru Petrolul, deoarece, odată ce e scos, un fotbalist nu mai poate fi reintrodus pe lista oficială decât în pauza competițională.

De data aceasta i-a cedat meniscul și are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

ADVERTISEMENT

Cu șase meciuri jucate, în total, din 2024, brazilianul are șanse minime să mai continue la Petrolul. Chiar și după a doua operație, care îl va ține pe tușă încă două luni. Locul său în lotul Petrolului a fost luat de elvețianul Oscar Ferreira Coreia.

A fost antrenat de Șumudică în Turcia

Baiano, în vârstă de 33 de ani, are la activ 81 de prezențe în primul eșalon din Turcia, acolo unde a evoluat pentru Genclerbirligi și Rizespor, jucând și sub comanda lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

El este singurul brazilian din Superligă care a jucat în primul eșalon din țara natală. A făcut-o la Vasco da Gama, Coritiba, și Fortaleza, dar a jucat și în ligile inferioare, la Novo Hamburgo, Macae, Avai și Londrina.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a mai jucat în prima ligă din Portugalia, pentru Maritimo. La începutul anului trecut, el a semnat cu SC Sagmihara, formație japoneză de eșalon trei. De acolo a ajuns la Petrolul, unde în șase meciuri a reușit o pasă de gol.

Oscar Coreia a jucat ultima dată la Ettoile Carouge

, fostul elev al lui Adrian Ursea, care a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

ADVERTISEMENT

„Lotul „galben-albaștrilor” continuă să primească întăriri în această perioadă, iar ultimul sosit este fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira. În vârstă de 27 ani, Correia (1.80 m) este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, și vine de la Ettoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieșteanul Adrian Ursea.

După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experiență la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Țara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshoppers Zurrich, FC Chiasso și AC Bellinzona. Noul echipier al „lupilor” este și un bun marcator, doar în ultima ediție a ligii secunde elvețiene punctând de 12 ori în 35 de apariții”, a anunțat clubul ploieștean.