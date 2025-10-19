„L-au trădat frații și prietenii”. Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, pe lista apropiaților lui Gigi Becali care au bătut-o pe FCSB

Gigi Becali continuă să fie bătut cu FCSB de oamenii care îi sunt apropiați. Cel mai nou intrat pe această listă este Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, încă un prieten care bate FCSB-ul lui Gigi Becali

Metaloglbous a scris istorie la finalul sezonului 2024-2025, când a promovat în premieră în SuperLiga României. Etapa a 13-a a fost cu noroc pentru gruparea din Pantelimon, care a obținut și primul succes. .

Patronul sirian al gazdelor, cest lucru nu s-a cunoscut însă în confruntarea de la Clinceni. Pe lângă echipa de fotbal, Mohamad Imad Kassas este om de afaceri în domeniul imobiliar și membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și Mohamad Imad Kassas se cunosc de foarte mult timp, dinainte de revoluție, de când tatăl latifundiarului din Pipera, Atanase, asigura brânză și carne de oaie pentru comunitatea arabă din București. În trecut, Becali și-a manifestat intenția de a cumpăra Metaloglobus, informație dezvăluită în 2019 chiar de afaceristul sirian.

„M-a sunat Gigi şi m-a întrebat dacă îi vând echipa. Eu i-am spus că nu o vând. E munca mea aici de 10 ani, am investit şi nu vreau să renunţ la club. Avem o bază frumoasă de pregătire. Dar nu s-a pus problema să dau echipa. Am văzut ce a spus şi Gigi Becali la televizor că vrea echipa, dar eu avusesem deja discuţia cu el”, a declarat Mohamad Imad Kassas pentru FANATIK după ce Gigi Becali și-a făcut planurile publice.

ADVERTISEMENT

Finul Pandele i-a luat titlul cu FC Voluntari

Mohamad Imad Kassas s-a înscris așadar pe o listă mai lungă de apropiați ai lui Gigi Becali, care reușesc să o bată pe FCSB. În 2022, latifundiarul din Pipera a fost „trădat” chiar de finul Florentin Pandele. În penultima etapă a play-off-ului sezonului 2021-2022, FCSB avea nevoie de victorie pentru a juca finala de titlu în ultima rundă cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii s-au încurcat însă pe Arena Națională, acolo unde au făcut doar 2-2 cu FC Voluntari. La vremea respectivă, Becali a făcut acuzații grave despre Pandele: conducerea lui CFR Cluj le-ar fi promis jucătorilor de la FC Voluntari câte 3000 de euro ca să o încurce pe FCSB.

„Știi ce s-a întâmplat de erau așa disperați? Au jucat pe 1.500 de euro, le-a dat Primăria, iar 3.000 le-a dat de la CFR. N-ai ce să zici. Le-a dat Primăria 1.500.

ADVERTISEMENT

Mi-au spus unii de acolo din echipă, că spun unii despre ce e vorba. N-are rost. Conducerea Primăriei le-a dat 1.500 de euro, e regulamentar să dea. Mă deranjează că a luat primă de la CFR.

Să iei primă de la adversarul meu, mie nu-mi vine să cred. Mi-a zis cineva ‘băi, Gigi, tu ai inspirație la multe, dar ești prost la oameni’. Eu iubesc oamenii și nu am cum să n-am încredere în ei. Când ajungi așa, zic că e adevărat că sunt idiot.

Nu știu la cine mă refer, mă refer la faptul că o echipă a luat primă de 3.000 de euro de la CFR. Noi avem prieteni pe la echipă, avem rude la echipă acolo, la Voluntari, și știm. Oamenii ne-au spus dinainte”, a spus Gigi Becali, în 2022, după FC Voluntari – FCSB 2-2.

Nașul Hagi i-a luat două campionate lui Becali

Un alt apropiat care i-a stricat socotelile lui Gigi Becali este nimeni altul decât Gică Hagi. Cei doi sunt prieteni încă din anii anii ’80. Legătura lor a devenit mai strânsă în anul 1996, atunci când „Regele” i-a devenit naș latifundiarului din Pipera. Hagi l-a nășit pe Gigi Becali la botezul Alexandrei Becali, fiica cea mică a patronului de la FCSB.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe Gică Hagi să îi sufle două campionate finului Gigi Becali. FCSB a pierdut două titluri în detrimentul echipei lui Hagi. Mai întâi, Viitorul a cucerit titlul în anul 2017, după care, echipa „Regelui”, sub numele de Farul, a făcut același lucru în 2023. De fiecare dată, marea perdantă a fost FCSB, care a terminat pe locul 2.

„Pionierul” Costel Bucur era patron la Buzău când Bunică a îngropat-o pe FCSB

Primul „frate” care i-a „înfipt cuțitul în spate” lui Gigi Becali a fost Costel Bucur, cel care, în sezonul 2007-2008, era patron la Gloria Buzău. În acea stagiune, CFR Cluj a câștigat primul titlu din istorie, deoarece, în turul campionatului, roș-albaștrii s-au încurcat în Crâng, acolo unde au fost învinși cu 1-0.

La acel moment, Becali și Bucur nu erau doar prieteni, ci și parteneri de afaceri. Presa vremii scria că Buzăul este „satelitul” roș-albaștrilor. FCSB avea mai mulți fotbaliși împrumutați la gruparea din Crâng și nici nu concepea să nu obțină 6 puncte din cele două meciuri cu Gloria.

N-am aranjat niciodată nimic cu Buzăul. Bucur e prietenul meu, dar meciul a fost pe bune” – Gigi Becali, după Gloria Buzău – FCSB 1-0