L-au trădat jucătorii Petrolului pe Adrian Mutu? Verdict fără echivoc al „Briliantului”: „Când ai două victorii în zece meciuri…”

Deși a semnat la finalul anului trecut cu Petrolul Ploiești, . „Briliantul” a transmis că nu s-a simțit trădat de jucătorii formației prahovene.

Adrian Mutu: „Nu se pune problema să fiu trădat de jucători”

Adrian Mutu a transmis în cadrul „Don Mutu” că nu s-a pus problema să fie trădat de jucători în perioada în care s-a aflat pe banca tehnică a Petrolului Ploiești. , iar acesta nu a vrut să distrugă clubul din cauza unei încăpățânări ce nu-și avea locul.

„Nu se pune problema de așa ceva, să fiu trădat de jucători. Nu există! Am avut o relație bună cu jucătorii și mulți dintre ei m-au și sunat după ce am plecat ca să îmi mulțumească că au fost sub comanda mea, că au învățat de la mine. Nu există așa ceva, e un grup bun, e un grup de caracter.

Când tu ai două victorii în zece meci, ce cedezi prea ușor? Dacă lucrurile nu merg.. Cu încăpățânarea poți distruge un club. Pentru că în club, repet, obiectivul real al lui Petrolul e de a sta pe acele prime trei echipe care iau niște bani cu numărul de români. Acesta e obiectivul real. De ce? E ușor de imaginat de ce. Motivul? Pentru că la anul va fi foarte grav dacă nu se va întâmpla acest lucru.

Iar în zece meciuri dacă lucrurile nu merg și am rezultatele pe care le-am avut, ce rost are să insiști? Ca să ce? Să fiu încăpățânat? Să arăt eu că nu renunț? Astea sunt niște lucruri pe care toată lumea le spune, că ‘Bă, dar ai renunțat prea ușor’. Bă, dar poate sunt responsabil și mă gândesc la o echipă să nu o duc mai rău decât e în momentul ăsta. Mai ales la un club la care am jucat și un club care mi-e simpatic, de care sunt atașat. Câteodată trebuie să-ți asumi niște responsabilități și adevărul, statistica nu minte niciodată. Am spus, dacă aveam două înfrângeri, nu se întâmpla nimic.

„Nu distrug un club pentru încăpățânarea mea”

Câteodată nu iese, indiferent ce ai face! De ce să stai, să continui și să fi încăpățânat într-un angrenaj care nu are un context favorabil ție, unde nu există o conexiune undeva, pentru că dacă ar fi existat, rezultatele ar fi arătat altfel.

Și golurile pe care le-am luat, și ce s-a întâmplat cu UTA, și golul de la Iași, și faptul că am ratat cu FCSB singur cu portarul, când puteam crea o mare surpriză acolo. Toate meciurile, în afară de Botoșani, unde am fost, și CFR, unde ne-au bătut fără drept de apel. Dar în rest, în celelalte meciuri tot timpul a fost o fatalitate, anume golul deviat de la Iași și greșeala incredibilă la Sibiu, a portarului.

A fost tot timpul câte ceva, s-a întâmplat ceva. Aici se întâmplă ceva, ceva nu se conectează între noi. Toți își dau cu părerea și bine, nu am niciun fel de problemă să-și dea cu părerea, pentru că așa e în fotbal, sunt critici, sunt analiști, asta e treaba lor. Nu trebuie să insiști în ceva în care vezi că lucrurile nu merg. Eu, ca antrenor, simt lucrurile astea. Nu distrug un club pentru încăpățânarea mea, la mine nu se va întâmpla așa”, a mărturisit Adrian Mutu.