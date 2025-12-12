„La 1-3, unii nu mai aveau chef să încurajeze echipa”. Ce s-a întâmplat în Peluza Nord la finalul nebun FCSB – Feyenoord

ADVERTISEMENT

Peluza Nord a avut un rol foarte important în rezultatul FCSB-ului de pe Arena Națională împotriva lui Feyenoord. Deși au avut concurență aprigă, de 5000 de fani olandezi, galeria campioanei a reușit să-și împingă favoriții spre o victorie nesperată. Gheorghe Mustață a dezvăluit cum s-a trăit golul victoriei din inima peluzei.

Cum s-a trăit victoria FCSB-ului din Peluza Nord. Gigi Mustață, detalii din inima galeriei

Suporterii FCSB-ului au trăit o seară de vis în peluză. Echipa lor a fost condusă cu 3-1 de Feyenoord Rotterdam, însă a izbutit să întoarcă și să marcheze golul victoriei în ultima secundă a meciului. Gigi Mustață a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum s-a trăit meciul în galerie și cum i-a ținut pe suporteri uniți atunci când olandezii conduceau la o diferență de două goluri:

„Aseară am fost cu toții entuziasmați pentru jocul prestat în a doua repriză. La 1-3, încercam să țin suporterii pe loc și să nu plecăm de lângă echipă. Nu mai aveau chef să încurajeze echipa, dar le-am explicat că totul depinde de noi și că trebuie să fim alături de jucători indiferent de situație. Era un rezultat care nu ne convenea, iar jocul echipei nu era ce trebuie. Asta se întâmplă… îți ia tot cheful de cântat.

Golul doi a venit imediat și am sperat că poate facem un egal, dar iată că am câștigat. Le mulțumesc și suporterilor de la tribuna a doua pentru că au cântat cot la cot cu noi. Nu credeam că Cisotti va rămâne în picioare la acea contră de la 4-3. Nu pot să explic în cuvinte cât de bucuroși eram cu toții. Mulți care n-au vrut să vină la meci, acum regretă. Așa le trebuie, le-am explicat că nu poți să fii suporter doar de rezultat, trebuie să fim lângă ei și la bine, și la rău. Suporterul adevărat se vede și atunci când ninge, și atunci când plouă. Asta demonstrează că ești suporter pentru echipă.

Cei care nu au venit au pierdut un meci extraordinar de frumos. Îl pun lângă cel cu Valencia. Cam aceeași bucurie a fost. Victorie cu 2-0 acasă, Cristea două goluri și calificarea de la momentul respectiv. Am meritat și noi să ne bucurăm la acest meci, după atâtea luni de rezultate slabe”, a explicat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

A fost haos în Peluza Nord după golul victoriei. Jucătorii s-au bucurat lângă fani

Toți au năvălit în zona porții lui Feyenoord, care se afla chiar în fața Peluzei Nord. Gheorghe Mustață a dezvăluit cine au fost jucătorii care au sărit în galerie

„Dacă la 1-3 dădeam în echipă, așa cum mi se sugerase, se putea termina diferit. Eu le-am spus să fim lângă ei până la final, deoarece avem nevoie de ei și în viitor. Mai avem meciuri cu Slobozia, cu Rapid. De atunci, după 30 de secunde a dat Toma gol. De atunci a început atmosfera.

Între noi au venit Graovac, Tănase, Ngezana… au venit mai mulți. (n.r. – Ngezana a venit să-și ia adio) Nu este problema noastră. Nu ne băgăm noi în chestia asta de contracte. Nu ai cum să dai într-un jucător care anul trecut a jucat foarte bine și a fost numărul 1. A făcut greșeli, poate am pierdut meciuri din cauza lui, dar nu contează, tot al nostru este. Oricine vine la noi, va fi susținut indiferent de situație. Sperăm ca cele 4-5 transferuri să umple golurile pe care le avem în acest moment”, a mai declarat Gigi Mustață.