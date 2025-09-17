La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol

În urmă cu 12 ore, Thomas Partey juca pentru Villarreal în Liga Campionilor, într-un meci împotriva lui Tottenham Hotspur, iar la 12 ore distanță pleda nevinovat în fața instanței,

Thomas Partey, în fața instanței la nici 24 de ore de la meciul de Liga Campionilor dintre Tottenham – Villarreal

După cinci sezoane petrecute alături de „tunari”, mijlocașul ghanez, Thomas Partey, a părăsit-o pe Arsenal și s-a întors în La Liga, campionatul în care și-a făcut un nume în fotbalul mondial și unde joacă pentru Villarreal.

Partey a fost jucătorul lui Atletico Madrid între 2015/2016 și 2020/2021, urmând să se transfere în Premier League pentru o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro, iar presupusele fapte pentru care este acuzat s-ar fi întâmplat la scurt timp după aceea.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani este acuzat că a violat două femei și că ar fi agresat sexual o a treia victimă, așa că s-a prezentat în fața instanței la doar 12 ore de la finalul partidei dintre Tottenham și Villarreal, soldată cu victoria londonezilor cu 1-0.

În partida de marți seară, Thomas Partey a fost aruncat în luptă în ultimul sfert de oră de Marcelino Garcia Toral și nu a mai putut face nimic ca echipa sa să obțină cel puțin un punct din înfruntarea contra echipei britanice.

Thomas Partey, eliberat pe cauțiune

și eliberat, mai apoi, pe cauțiune, fotbalistul ghanez a semnat un nou contract cu Villarreal. Condițiile eliberării pe cauțiune nu îi interzic lui Partey să joace fotbal, însă acesta trebuie să anunțe poliția cu 24 de ore înainte pentru orice deplasare internațională și nu are voie să contacteze reclamantele.

„Suntem foarte fericiți că Thomas este cu noi pentru capacitățile și abilitățile lui fotbalistice, dar și pentru prezența sa ca om. Este un jucător grozav, cu multă experiență. A jucat pentru multe cluburi de top. Știm că are un nivel ridicat. Interpretăm lucruri și vorbim despre un jucător care ar putea fi total nevinovat”, a spus antrenorul lui Villarreal despre Thomas Partey.

Suporterii lui Villarreal, petiție împotriva transferului lui Thomas Partey

Din cauza acuzațiilor care i s-au adus în ultima perioadă, suporterii spanioli s-au revoltat atunci când au auzit că la clubul pe care îl susțin va veni un fotbalist ce este judecat pentru viol și agresiune sexuală.

Conform , peste 1000 de fani ai lui Villarreal au semnat o petiție online, pe platforma clubului, cu scopul de a-și exprima nemulțumirea și revolta față de transferului lui Thomas Partey. În ciuda contestatarilor, clubul a ales să îl aducă pe ghanez la echipă, în contextul în care „submarinul galben” va juca cel puțin 8 meciuri de Champions League în acest sezon, iar Partey are o experiență uriașă cumulată la Arsenal și Atletico de Madrid.