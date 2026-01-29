La 13 ani de la despărțirea de Gabi Torje, Iulia Pârlea a spus adevărul. Ce s-a întâmplat

ADVERTISEMENT

Au format un cuplu vreme de 2 ani. Moderatoarea de la Pro TV, Iulia Pârlea (40 de ani), a spus adevărul despre povestea amoroasă cu Gabi Torje. Frumoasa șatenă a făcut numeroase sacrificii pentru a fi alături de cunoscutul sportiv.

Iulia Pârlea, despre separarea de fostul iubit, Gabi Torje

Iulia Pîrlea are o carieră de succes pe sticlă, fiind o moderatoare extrem de apreciată. Ea este de aproximativ 10 ani.

Disputa dintre cei doi foști internaționali a afectat prietenia lor. Invitată într-un podcast, știrista de la meteo a dezvăluit prin ce a trecut în timpul relației cu actualul analist sportiv de la Digi Sport, în vârstă de 36 de ani.

Vedeta a dat cărțile pe față, la 13 ani distanță de când au luat-o pe drumuri diferite. Mărturia acesteia este una tristă, care aduce la lumină o perioadă care i-a adus foarte multe lacrimi pe obraz. A renunțat la carieră pentru a se muta în Spania alături de fotbalist.

„Și după relația cu Gabi (n.r. Torje) am suferit. M-a lăsat o zi, două, trei, cinci, eu niciun semn. Eu stăteam în casă, să plâng. M-a sunat după o săptămână, că e în fața blocului. Am urcat în mașină.

Zice: «Te-am lăsat, dar cât?» Imediat mi s-a… Aveam nevoie! Mi-a zis: «Te-am mângâiat pe cap, dar ajunge!»”, a povestit Iulia Pârlea, în , moderat de fostul prezentator de la Pro TV, Cătălin Măruță.

Iulia Pârlea, legătură tensionată cu Alex Pițurcă

Iulia Pârlea este o femeie singură și independentă, după ce în trecut a avut parte de momente neplăcute. A avut parte de o relație tensionată cu fiul lui Victor Pițurcă, Alex. Cei doi au fost împreună vreme de 3 ani.

„În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău. Au trecut șapte ani de atunci. S-a vindecat și, dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui.

Așa a fost momentul și rolul lui în viața mea, a fost să mă învețe că pot mai mult, să mă învețe că trebuie să am încredere în mine, să mă învețe că merit mai mult. A fost grav. De la început până la final.

A fost o relație tumultoasă de la început. Cred că după primele șase luni eu mi-am dat seama că nu suntem compatibili și n-avem… Da, trei ani. Păi, știi cum e? Eu am vrut să mă conving că e rău. M-am convins”, a adăugat Iulia Pârlea, în același podcast.

”A fost gelozie și din partea mea, și din partea lui”

Renumita prezentatoare de la Pro TV a vorbit deschis despre . Iulia Pârlea a simțit că are o familie alături de fiul fostului selecționer român, Victor Pițurcă. A locuit cu el încă de la bun început.

Sub același acoperiș se aflau și părinții partenerului de viață pentru care are numai cuvinte de laudă. Cu toate acestea, povestea de dragoste a fost una toxică. Gelozia a jucat un rol esențial, ducând în cele din urmă la despărțire.

„Dar… A fost gelozie și din partea mea, și din partea lui. El nu era un om care să se așeze la casa lui. Eu nu spun că făcea lucruri ieșite din comun pentru un bărbat de vârsta lui sau pentru statutul pe care îl avea.

Până la urmă, era un tip cu o relație, nu era căsătorit. Noi stăteam împreună trei zile, a patra ne certam, eu plecam acasă, venea după mine, ne împăcam, iar mă duceam, după o săptămână ne certam…

Până într-o zi, în care nea Piți mi-a zis: «Măi, Iulia, lasă măcar hainele astea aici! Nu le mai căra după tine»”, a mai adăugat vedeta. Iulia Pârlea a depășit momentele grele, în prezent focusându-se pe carieră.