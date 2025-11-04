La 15 ani a scris istorie în Champions League! Record în Slavia Praga – Arsenal 0-3

ADVERTISEMENT

El este cel mai tânăr fotbalist din istoria Ligii Campionilor! Max Dowman a debutat pentru Arsenal în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume la doar 15 ani, după ce își făcuse deja apariția pentru „tunari” atât în Premier League, cât și în Cupa Ligii Angliei.

Max Dowman a intrat în istoria Ligii Campionilor pentru Arsenal

În etapa a 4-a din Champions League, Arsenal a mers în Cehia pentru a o înfrunta pe Slavia Praga. „Tunarii” s-au impus categoric, cu scorul de 3-0, și bifează un nou meci fără să primească gol. În minutul 73, Mikel Arteta l-a aruncat în luptă pe puștiul de doar 15 ani al lui Arsenal, Max Dowman, care a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist debutant în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

La doar 15 ani, 10 luni și 4 zile, atât în Premier League, cât și în Cupa Ligii, însă el a bifat primele sale minute în Champions League pentru formația de pe Emirates pe parcursul partidei de marți seară. În urmă cu o săptămână, el a fost titular și a jucat 71 de minute în meciul Arsenal – Brighton 2-0, reușind să câștige numeroase dueluri și să-și depășească adversarii de mai multe ori.

Cine deținea recordul de cel mai tânăr debutant în Liga Campionilor înaintea lui Max Dowman

Deși multă lume poate crede că Yamal era jucătorul ce a debutat în Champions League la vârsta cea mai fragedă, în realitate deținătorul acestui record era Youssoufa Moukoko (16 ani și 8 zile). Acest record a fost stabilit în 2020, însă ridică semne de întrebare, deoarece s-a descoperit că

ADVERTISEMENT

În continuarea topului se regăsesc fotbaliști precum Lamine Yamal (16 ani și 68 de zile), Céléstine Babayaro (16 ani și 86 de zile, debutând chiar într-un meci Steaua – Anderlecht din 1994), Rayan Cherki (16 ani și 102 zile), Alen Halilović (16 ani și 128 de zile) și Youri Tielemans (16 ani și 148 de zile)

ADVERTISEMENT

Max Dowman, în centrul unui mic scandal în debutul sezonului de Premier League

Max Dowman, starul de 15 ani al lui Arsenal, a fost subiectul unor discuții aprinse, mai ales în rândul fanilor, de la începutul acestui sezon de Premier League. Și-a făcut debutul pentru echipa lui Arteta pe 23 august, într-un meci contra lui Leeds, înlocuindu-l pe Noni Madueke în minutul 64, și a avut 30 de minute pentru a-l impresiona pe tehnicianul spaniol.

În minutele de prelungire, Dowman a ieșit în evidență și a reușit să obțină un penalty la scorul de 4-0 pentru echipa sa, moment în care mingea a fost „arestată” de Viktor Gyokeres și lovitura de pedeapsă a fost transformată de atacantul suedez, lucru ce a stârnit foarte multe discuții, în special pe social media. Mulți dintre fanii lui Arsenal au fost nemulțumiți pentru că formația londoneză nu i-a oferit puștiului de doar 15 ani șansa să înscrie la debutul său pentru „tunari”, devenind astfel cel mai tânăr marcator al echipei, record deținut în acest moment de Cesc Fabregas.