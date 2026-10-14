La 16 ani, pe banca lui Bayern Munchen în Champions League! România poate da lovitura cu puștiul care a ajuns lângă Manuel Neuer

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Veste mare pentru fotbalul românesc! David Podar-Știube, un portar în vârstă de numai 16 ani, a fost inclus în premieră în lotul lui Bayern Munchen pentru un meci din UEFA Champions League. Puștiul cu părinți români s-a aflat pe banca de rezerve a bavarezilor la partida cu Viking, încheiată la egalitate, scor 3-3. Alături de el s-a aflat chiar legendarul Manuel Neuer, unul dintre cei mai importanți portari din istoria fotbalului.

Are doar 16 ani și a ajuns în lotul lui Bayern Munchen în Champions League! România poate pierde un talent uriaș

Tânărul goalkeeper a avut parte de o zi pe care cu greu o va uita. Marți, 13 octombrie, a fost titular pentru Bayern în UEFA Youth League, în înfrângerea cu 0-2 împotriva norvegienilor de la Viking. La numai câteva ore distanță, a primit vestea că trebuie să se alăture primei echipe. Accidentarea lui Neuer i-a oferit șansa să facă parte din lotul pregătit de Vincent Kompany. David a fost trecut pe foaia de joc, iar titular între buturile bavarezilor a fost Jonas Urbig.

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Născut în Germania, dar cu ambii părinți români, Podar-Știube a evoluat deja pentru selecționatele de juniori ale Germaniei. Cu toate acestea, posibilitatea de a îmbrăca tricoul României rămâne deschisă, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. FRF ar trebui însă să apese pedala de accelerație pentru a nu-l pierde,

Povestea lui David Podar-Știube. Cine este, de fapt, puștiul de 16 ani de la Bayern

David Podar-Știube s-a născut pe 31 mai 2010, la Munchen, într-o familie de români. Tatăl său, Adrian, este originar din Timișoara, în timp ce mama provine din Reșița. Cei doi au plecat în Germania în urmă cu mai mulți ani, unde s-au cunoscut și și-au întemeiat o familie. David a crescut în Bavaria și a făcut primii pași în fotbal la vârsta de cinci ani.

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În copilărie, David avea foarte multă energie, iar un medic le-a recomandat părinților să îl înscrie la un sport. A încercat mai întâi gimnastica, însă fotbalul avea să îi schimbe viața. După primele antrenamente, le-a transmis părinților că își dorește să fie portar. Tatăl său a povestit, într-un interviu pentru , că fiul său se mai plictisea între buturi, iar atunci când echipa sa ataca, mergea în spatele porții și începea să culeagă flori pentru mama sa.

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Primii pași în sportul rege i-a făcut la academia Fussball-Talente Freiham, iar în 2022 a făcut pasul către Bayern Munchen. În primăvara acestui an, a participat la un antrenament al seniorilor, în fața a aproximativ 3.000 de spectatori, și a avut ocazia să lucreze alături de Manuel Neuer.

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”Neuer m-a tratat ca pe un < >, mi-a spus că nu contează vârsta, ci talentul. Mi-a transmis cât de important este ce arăți, ce poți să faci și, până la urmă, ce reușești să faci. Totul este ceva nou pentru mine și pentru familia mea – emoțiile, experiența. Însă este ceea ce mi-am dorit cel mai mult” , declara puștiul conform sursei menționate anterior.

David Podar-Știube poate juca pentru România! Ce trebuie să se întâmple pentru a îmbrăca tricoul naționalei

Deși s-a născut și a crescut în Germania, David Podar-Știube are legături puternice cu România. La nivel internațional, tânărul portar a ales până acum să reprezinte Germania, pentru care a evoluat la categoriile U15 și U16. Mai mult, David a avut deja ocazia să joace împotriva României. În 2025, Germania U16 a disputat două partide amicale cu selecționata similară a tricolorilor. Nemții s-au impus cu 7-0 și 8-2. Podar-Știube a fost rezervă la primul meci și a apărat toate cele 90 de minute în cea de-a doua confruntare.

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Pentru a îmbrăca tricoul României, David trebuie să dețină cetățenia română și să îndeplinească regulile FIFA privind eligibilitatea. Tânărul portar are ambii părinți români, astfel că obținerea cetățeniei nu ar trebui să reprezinte o problemă. Totuși, Mai important, este nevoie ca tânărul jucător să își dorească să renunțe la reprezentativele Germaniei pentru a evolua în tricoul României.

Dennis Seimen, un alt portar cu părinți români care a ales Germania. Situație asemănătoare cu cea a lui Podar-Știube

David Podar-Știube nu este singurul portar cu origini românești care evoluează la o echipă din Bundesliga. Dennis Seimen, goalkeeperul în vârstă de 20 de ani al celor de la VfB Stuttgart, se află într-o situație asemănătoare. Născut la Heilbronn, într-o familie de români, Seimen a crescut în sistemul fotbalistic german și a reprezentat Germania la nivel juvenil.

După un sezon petrecut sub formă de împrumut la SC Paderborn, a revenit la Stuttgart și a debutat în Bundesliga. A profitat de accidentarea titularului și este anunțat în primul „11” pentru partida pe care echipa sa o va disputa în această seară, în Champions League, împotriva celor de la Slovan Bratislava. Portarul lui Stuttgart deține și cetățenia română, însă a evoluat până acum pentru reprezentativele de juniori ale Germaniei.