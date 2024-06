“La 1,60 metri nu mi se dădea nicio șansă!” Italianca, finalista surpriză de la Roland Garros, are bunici din Ghana și Polonia

Italianca Jasmine Paolini este surpriza propusă de actuala ediție a Grand Slamului parizian. Italianca de 28 de ani a început turneul pe locul 12 WTA și nu era cotată printre favoritele la accesul în fazele finale.

Va intra în Top 10 din tenisul feminin

Paolini s-a calificat însă în finală, după ce a trecut succesiv de Daria Saville, Hayley Baptiste, Bianca Andreescu, Elina Avanesyan, Elena Rybakina și Mira Andreeva. Jasmine o va întâlni în finală pe Iga Swiatek, care a câștigat ultimele trei ediții ale turneeului.

Deși este italiancă, din Toscana, Jasmine Paolini are rădăcini poloneze și din Ghana. A ajuns la tenis la 5 ani, prin intermediul unui unchi. “Pot vorbi poloneza, de fapt sunt fericită că am rădăcini din atât de multe țări. Bunicul meu este din Ghana, nu am fost niciodată acolo, nu-i cunosc nici limba, dar sunt sigură că dacă mă pot mișca atât de bine pe teren este datorită lui”, a povestit finalista de la Roland Garros. Aceasta va intra în premieră în Top 10 WTA.

Ea a mărturisit că cea mai mare problemă din cariera ei a fost cea legată de înălțime. Jasmine are doar 1.60 metri. “Au fost mulți oameni care au văzut în înălțimea mea o problemă, dar nu mi-a păsat, nu am acordat niciodată atenție acestor comentarii. Ceea ce am este ceea ce am, dar e incredibil că am ajuns atât de departe cu cei 160 de centimetri ai mei”, a dezvăluit ea pentru Puntodebreak.

Italianca a explicat și cum o afectează faptul că este atât de mica de statură. “Fiecare jucătoare are loviturile ei și lucrurile ei pozitive, dar uneori nu este ușor când treci pe lângă aceste jucătoare. Toate sunt foarte mari și eu sunt mică. Rybakina, Sabalenka… nu am cum să mă compar cu ele. Dar nu-i nimic, voi păstra lucrurile pozitive, știu exact care sunt armele mele, așa că nu am nicio problemă. Dacă aș fi fost mai înaltă m-ar fi ajutat să am un serviciu mai bun, dar nu-mi fac griji în privința asta”, a mai dezvăluit ea.

S-a apucat de tenis la 5 ani fără mari vise

Jasmine Paolini a câștigat în cariera ei 4 milioane de euro. Dincolo de faptul că este cea mai mică jucătoare din circuit, Jasmine este socotită și cea mai veselă.“Nu sunt întotdeauna sunt atât de fericită. Fiecare zi este o provocare diferită, fiecare săptămână este un turneu diferit, un loc diferit, adversari diferiți și o suprafață diferită. Important este că mă distrez foarte mult cu ceea ce fac, chiar dacă este meseria mea. Nu aș putea face față cu altă atitudine fiind în această poziție”, a povestit italianca.

După ce la Australian Open a ajuns în optimi, ea joacă acum prima finală de Grand Slam. “Sunt foarte fericită, este un sentiment grozav să fiu în finala unui turneu de Grand Slam. Cred că sunt o persoană foarte simplă, îmi place să zâmbesc și să mă distrez, nimic special. Sunt o persoană normală, nu am nimic special. Am avut un parcurs clar, am început să joc tenis la 5 ani și atunci m-am îndrăgostit de acest sport. Îmi place să joc tenis, mă simt bine când joc, face parte din viața mea”, a punctat ea.

Jasmine este calificată și în semifinalele turneului de dublu de la Roland Garros.

Jasmine Paolini a câștigat anul acesta primul ei turneu important.

Ea a mărturisit că nu s-a apucat de tenis cu gânduri prea mari. “La început m-am gândit doar să mă distrez, nu am visat prea mult, doar am jucat. Apoi am început să mă antrenez pentru a deveni profesionist, am visat să mă distrez în această profesie, dar nu am visat niciodată să fiu campion de Grand Slam sau să fiu numărul 1, nu am visat niciodată atât de mult. Cred că nici măcar nu visam să fiu în top 10, dar aveam speranțe, chiar dacă nu credeam cu adevărat în asta.

Pas cu pas am început să visez la obiective mai apropiate, este important să visezi, dar trebuie să o faci pas cu pas, fără să mergi prea departe. Pentru mine este uimitor să văd interviuri cu Djokovic când era copil și spunea că vrea să fie nr. 1 și să câștige Wimbledon.

Este incredibil, eu nu am visat niciodată la asta când eram copil. Este uimitor să îl vezi pe Sinner la 15 ani spunând că visul lui este să fie nr. 1, pentru mine totul a fost foarte diferit. Nu cred că am visat vreodată să ajung în finala unui Grand Slam, dar iată-mă aici”, a spus ea după ce s-a calificat în finala de la Roland Garros.

Jannik Sinner este cel care împinge Italia spre performanță

Italianca a recunoscut că un impuls în cariera ei a fost și ceea ce a reușit Janick Sinner. Conaționalul ei a explodat în 2024, an în care a câștigat Australian Open. Sinner va fi de luni noul număr 1 mondial, indiferent de soarta semifinalei cu Alcaraz.

“Sinceră să fiu, Federația Italiană a făcut o treabă foarte bună susținându-și toți jucătorii, oferindu-ne opțiunea de a călători cu preparatori fizici și fizioterapeuți. Cred că acest lucru este foarte util. Ne obligă pe toți să fim mai buni în fiecare zi, iar Jannik Sinner este mai presus de restul. El este cel care ne împinge pe noi ceilalți”, a mai declarat Jasmine Paolini.