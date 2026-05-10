La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist al lui Dinamo, Gabi Torje, a oferit un interviu despre carieră și poveștile pe care le-a adunat până acum. Una dintre dezvăluirile făcute de cunoscutul analist sportiv face trimitere la personalitatea lui Ionel Ganea.

Ionel Ganea, prin ochii lui Gabi Torje

Gabi Torje (36 ani) a acceptat provocarea de a pleca în competiția Asis Express, dar nu înainte de a face mai multe mărturii. Concurentul de la Antena 1, care , a discutat despre Ionel Ganea (52 ani) pe care l-a avut coechipier la Poli Timișoara. A spus ce s-a întâmplat în urmă cu 19 ani.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, a scos la suprafață episodul cu asistentul Dorin Mudura, pe care l-a strâns de gât. Incidentul a avut loc în timpul unui meci, reacția fostului atacant venind pe fondul nemulțumirii de maniera de arbitraj. Totul s-a petrecut în anul 2007, sportivul prind o suspendare de 22 de etape. A executat doar 16.

De asemenea, a primit o amendă de 14.000 de lei pentru că l-a lovit și cu genunchiul pe tușier. Fostul atacant a dezvăluit peste ani că momentul respectiv a fost „fabricat” și că ar fi vrut să-l pupe, nicidecum să-i astupe mâna cu gura. În schimb, Gabi Torje a văzut lucrurile complet diferit și a spus atunci. Nu a ezitat să spună ce a văzut.

ADVERTISEMENT

„Ideea este în felul următor, nu mai știu dacă mai sunt acele imagini, dacă se mai pot da. L-am văzut pe Ionel cum se îndreaptă spre arbitru, l-am văzut pe Alexa cum se ține de el, iar pe Aliuță puțin așa mai în spate (n.r. arată cum stătea ferit Aliuță).

ADVERTISEMENT

M-am gândit că se duce spre el, dar se va opri, nu că va fi și cu violență. Eu, cumva, eram agățat de mâna lui stângă, astfel că el, când ridica mâna, mă ridica și pe mine (n.r. râde)”, a declarat Gabi Torje, despre incidentul în care a fost implicat Ionel Ganea, în .

ADVERTISEMENT

Gabi Torje: ”Ganea a avut dreptate”

„Nu mi-am imaginat niciodată că se poate ajunge atât de departe, însă în faza controversată, de la care a plecat totul, Ganea a avut dreptate! Nu era VAR, nu era nimic atunci, dar au fost mai multe decizii din teren care au inflamat spiritele”, a completat Gabi Torje.

În contextul acesta, analistul sportiv a subliniat că Ionel Ganea a fost mereu un sportiv extrem de impulsiv. În schimb, a transmis că nu este de acord cu violența de pe terenul de fotbal, dar a dat de înțeles că aceasta este, de fapt, personalitatea fostului sportiv de la Poli Timișoara.

ADVERTISEMENT

La antrenamente acesta obișnuia să-i „terorizeze” pe copii, mai ales dacă nu reușeau să paseze din toate pozițiile. Cei mici nu primeau niciodată a doua șansă pentru a șuta la poartă. Ionel Ganea era genul de persoană care ajungea uneori și la jigniri sau chiar înjurături.

„Te mai înjura puțin, dar așa erau vremurile, mai acceptai. Era și la un anumit nivel. Abia venise din Germania, eu aveam 15 ani și jumătate – 16 ani. Dă, bă, pasă aici, în fața porții, că-ți pun adidașii invers în picioare”, a încheiat Gabi Torje.