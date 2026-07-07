La 20 de ani, a intrat direct în istorie! Acum patru ani plângea în fața televizorului, după ce echipa sa era învinsă cu 6-1

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Johan Manzambi este singurul jucător elvețian care a contribuit direct la 5 goluri (3 goluri, 2 pase decisive), în cadrul unui singur turneu final al Campionatului Mondial, din ultimii 60 de ani. Cota lui a ajuns la 50 de milioane de euro, iar

Mazambi a fost jucătorul sezonului în Europa League

Fotbalistul cu tată din RD Congo și mamă din Angola, a trecut fulgerător de la statutul de speranță, la începutul turneului, la cel de piesă cheie în echipa Elveției, care joacă diseară, de la ora 23.00, contra Columbiei și își propune să ajungă în sferturile de finală pentru prima dată din 1954.

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Impactul lui Manzambi în echipa Elveției la acest Mondial a fost atât de mare, încât antrenorul principal Murat Yakin a recunoscut că este îngrijorat cu privire la modul în care echipa va reacționa dacă acesta nu se va putea recupera pentru meciul de diseară, după ce a acuzat probleme musculare.

Manzambi a avut un sezon excelent. A ajuns cu , și a fost desemnat fotbalistul competiției. Totuși, el a început Mondialul ca rezervă. A explodat însă în meciul cu Bosnia, când a marcat de două ori, și n-a mai ieșit din echipă. Iar colegii îl laudă la scenă deschisă.

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Akanji și Xhaka îi prevăd un viitor strălucit

„Se vede că este foarte creativ, iar asta este exact ceea ce ne trebuie de la jucători care, chiar și în situații în care nu te aștepți la nimic, reușesc totuși să creeze ceva special. Cred că are curajul și talentul necesare pentru a face acest lucru și sper să continue pe aceeași linie, pentru că încă are mult spațiu de dezvoltat.

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Până acum a jucat excelent în acest turneu. Vede lucruri pe care poate alții nu le văd, iar noi avem cu adevărat nevoie de jucători ca el. Intră pe teren cu multă încredere, iar noi avem nevoie de astfel de talente creative. Are încă un potențial imens”, a explicat Manuel Akanji, fotbalist antrenat de Cristi Chivu la Inter.

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Căpitanul Elveției, Granit Xhaka, a dus lucrurile la un alt nivel. „Se vede că este pe cale să devină un jucător foarte, foarte bun. Este tânăr, dar are o dorință imensă de a reuși și este un ajutor enorm pentru echipa noastră. Fie că are mingea, fie că nu o are, are o mișcare foarte bună, iar asta este exact ceea ce avem nevoie.

Abilitatea lui în duelurile unu la unu o vedem în fiecare zi la antrenamente, iar el vrea să se perfecționeze în continuare. Dacă ai această mentalitate la o vârstă atât de fragedă, atunci poți realiza lucruri mărețe”, crede fotbalistul care la turneul final a bifat selecția cu numărul 150 pentru elvețieni.

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Newcastle oferă pentru el 60 de milioane de euro

Acum patru ani, la vârsta de 16 ani, Manzambi era doar un alt suporter al Elveției, care a urmărit cum naționala a suferit a treia eliminare consecutivă în optimile de finală. A plâns în fața televiozorului, când Elveția a fost învinsă cu 6-1 de Portugalia.

Acum, el face parte dintr-un atac redutabil, alături de Breel Embolo, Vargas și Dan Ndoye. Iar specialiștii îl clasează printre favoriții la câștigarea premiului FIFA pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului.