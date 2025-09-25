La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de noul milionar din viața ei

Fosta iubită a lui Joao Felix o duce mai bine ca niciodată. După despărțirea de fotbalist, tânăra s-a cuplat cu un cunoscut pilot de Formula 1, care are numai cuvinte de laudă la adresa ei.

Cine este fosta iubită a lui Joao Felix

nu este deloc străină de lumina reflectoarelor, ci din contră. Margarida Corceiro este actriță și model, originară din Santarem, Portugalia. Din 2019, aceasta a început să apară în mai multe producții televizate, printre care și „Dancing with the stars”, versiunea portugheză.

De-a lungul timpului, Margarida a făcut campanii pentru mai multe branduri celebre, iar acum ea însăși este coproprietara unui brand de costume de baie. Margarida a apărut în Vogue Portugalia, a colaborat cu Intimissimi și Alo Yoga, fiind un model apreciat la nivel national și nu numai.

Fosta iubită a lui Joao Felix este faimoasă în mediul online. Margarida are peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram, peste 800.000 de fani pe TikTok și a fost numită de Forbes Portugalia cea mai influentă persoană de pe Instagram.

„Îmi amintesc că prima mea reacție a fost: ‘Wow, minunat! Dar… eu?’ Nu că nu aș crede în impactul meu sau că nu știu că am o audiență incredibilă care mă urmărește zilnic, dar în acel moment mi-am amintit de atât de multe alte persoane care, la fel ca mine, folosesc Instagram ca platformă de lucru și care ar putea fi, de asemenea, pe această listă.”, a spus Margarida Corceiro, potrivit .

Joao Felix și Margarida Corceiro s-au despărțit

Joao Felix și Margarida Corceiro au format un cuplu vreme de patru ani, din 2019 până în 2023. Cei doi au anunțat pe Instagram că s-au despărțit, iar motivul care a dus la separare ar fi fost infidelitatea actriței.

Potrivit presei internaționale, Margarida l-ar fi înșelat pe Joao Felix cu mai mulți bărbați, inclusiv cu fotbalistul Pedro Porro și cu actualul ei iubit. De altfel, noul partener al actriței a fost și cel care a făcut publică relația dintre ei doi.

Margarida Corceiro formează acum un cuplu cu Lando Norris

Margarida Corceiro iubește din nou după despărțirea de Joao Felix. Frumoasa actriță formează un cuplu cu nimeni altul decât . Pentru prima dată, zvonurile unei relații între ei au apărut în 2023, iar în 2024, cuplul a fost văzut la finala Monte Carlo Masters.

Primele dovezi concrete ale relației dintre cei doi au apărut în 2025. Cei doi au ajuns împreună la ultima sesiune de calificări din calendarul F1. Norris și-a condus iubita portugheză în paddock-ul McLaren înainte de calificări pentru Marele Premiu al Ungariei. Imediat după ce a câștigat cursa, Lando Norris a sărutat-o pe Margarida.

Așa cum era de așteptat, Lando Norris are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei lui. Margarida Corceiro l-a cucerit iremediabil pe pilotul McLaren, iar relația lor pare a fi una foarte serioasă.

„Ne-am întâlnit acum câțiva ani, dar nu am fost niciodată cu adevărat împreună până de curând. Totul este special la iubita mea. Este cineva cu care pot fi eu însumi.”, a spus Lando Norris.

Joao Felix și-a refăcut și el viața amoroasă

După despărțirea de Margarida Corceiro, Joao Felix nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și vindeca rănile sentimentale. Se pare că de mare ajutor i-a fost actuala iubită, alături de care a fost surprins în această vară, în Miami.

Joao Felix formează un cuplu cu starul TV Valentina Rueda Velez. Cei doi au fost deja în vacanță împreună, semn că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei. Valentina Rueda Velez este cunoscută în mediul online și nu numai, aceasta participând la show-ul „Too Hot To Handle”, de pe Netflix.

Valentina a postat câteva videoclipuri pe Instagram alături de Joao Felix, însă la scurt timp le-a șters. Fanii au interpretat acest gest ca fiind o dovadă de discreție.