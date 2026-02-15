La 24 de ani, Sophia a făcut un anunț surprinzător, direct de la Olimpiadă. ”Îmi caut iubit! Sunt cea mai dorită burlăciță”

ADVERTISEMENT

Direct de la Olimpiadă, Sophia Kirkby a făcut un anunț surprinzător. Participanta în vârstă de 24 de ani a uimit cu afirmația pe care a făcut-o din Satul Olimpic, acolo unde este cazată alături de multe alte persoane.

Sophia Kirkby, sportiva care este în căutarea unui iubit

Sophia Kirkby este una dintre concurentele de la Competiția care se desfășoară în intervalul 6-22 februarie este un prilej bun pentru a-și arăta calitățile și determinarea pe pârtie.

Înainte de a concura la proba de sanie, tânăra a făcut un anunț uimitoare. Aflată pentru prima dată la Olimpiacă și-a luat inima în dinți. A vorbit foarte deschis despre viața amoroasă, dezvăluind că este în căutarea unui partener de viață.

Tânăra de 24 de ani este singură în prezent, dar vrea să schimbe acest aspect. Ea s-a autoproclamat „cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic”. Anunțul său a fost publicat pe social media, în stilul show-ului Burlăcița.

„Jocurile Olimpice încep oficial și voi fi la Cortina. Și da, sunt singură. Sezonul «Cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic» a început”, este mesajul pe care l-a scris Sophia Kirkby, pe 1 februarie, pe Instagram, relatează .

Ulterior, sportiva le-a spus urmăritorilor că-i ține la curent cu felul în care decurg planurile sale. De asemenea, a transmis că va da detalii din „culisele vieții unei sportive olimpice care își caută partener chiar la Jocurile Olimpice”.

„Cred că sportivii sunt dispuși să se distreze, mai ales după ce termină competițiile, dar depinde foarte mult de etapa în care se află în programul lor de competiții”, a mai spus sportiva, conform .

Câte propuneri a primit Sophia

„Nu mă uit doar la alți olimpici pentru un cappuccino. Mi-am activat profilurile de dating și sunt deschisă să ies la o cafea și cu fanii”, a declarat Sophia Kirkby, care a primit numeroase mesaje.

Într-un interviu, de 24 de ani a adăugat: „Se apropie Ziua Îndrăgostiților și încă îmi caut o întâlnire, așa că scrieți-mi”. Peste 1.000 de bărbați i-au făcut avansuri, semn că anunțul său nu a dat greș.

„Am atât de mulți candidați pentru o întâlnire și sunt gata să încep să le răspund”, a mai spus americanca. „Bună, Sophia! Am auzit că îți cauți o întâlnire pentru Valentine’s Day?”, este unul dintre mesajele primite în mediul online.

Mai mult, un alt utilizator a descris-o drept „o femeie de vis, uimitoare și minunată”. Momentan, tânăra a transmis că are programată o întâlnire. Nu a oferit detalii despre eveniment sau despre bărbatul care a cucerit-o.