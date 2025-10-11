La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”

Georgia Crăciun și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada dificilă pe care o traversează. Celebra tenismenă româncă a fost operată la picior și speră să se recupereze cât mai repede.

Ce a pățit Georgia Crăciun

Georgia Crăciun a spus deja ”adio” anului 2025 pe teren. Sportiva a suferit o intervenție chirurgicală, iar în prezent se află în proces de recuperare. Drumul nu e unul ușor, însă aceasta speră să fie bine.

La începutul lunii octombrie, într-o postare pe contul personal de socializare, sportiva dezvăluia că și în tot acest timp, a sperat că lucrurile se vor rezolva de la sine.

Din păcate însă, corpul i-a transmis că trebuie să se oprească. Aceasta a fost nevoită să se opereze. Deși a amânat momentul, pentru a putea să joace din nou, ea a decis să îi asculte pe specialiști.

„3.10.2025 Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse și cu speranța că va trece. Dar corpul mi-a spus că e timpul să mă opresc, să am grijă de mine. Operația nu a fost un pas ușor, dar a fost cel necesar pentru a putea merge mai departe — mai puternică, mai înțeleaptă și mai recunoscătoare”, scria sportiva, care le-a mulțumit totodată medicilor care s-au ocupat de ea.

Cât de dificilă este recuperarea

Tot atunci, Georgia Crăciun vorbea despre o recuperare rapidă și eficientă. De asemenea, ea mai dezvăluia că întreaga întâmplare a fost o lecție de viață, pe diferite planuri.

Sportiva a învățat în primul rând să pună preț pe sănătate. Totodată, ea a decis să se concentreze mai mult pe prezent. Iar mai departe, așteaptă cu nerăbdare anul 2026 și surprizele care vor mai urma.

„Recuperarea mea va fi mai rapida si mai eficienta (…). Uneori, curajul nu înseamnă să continui, ci să știi când e momentul să te oprești și să te vindeci. Pa, 2025 — nu ai fost cel mai bun an pentru mine, dar mi-ai dat o lecție prețioasă: prezentul și sănătatea trebuie trăite din plin. 2026 , te aștept pregătită”, a mai completat sportiva.

Cum se simte Georgia Crăciun la o săptămână după operație

Iată că a trecut o săptămână de când sportiva s-a operat și lucrurile par să meargă în direcția dorită. Aceasta a publicat pe contul personal de socializare un clip pentru a le arăta urmăritorilor săi cum se recuperează.

„Facem puțin haz de necaz, dacă tot e în trend.( 1 săptămână deja, mai am puțin)”, a scris Georgia Crăciun, în dreptul video-ului postat pe Instagram.

În imagini se poate observa că deși în primă fază nu putea să meargă mai deloc, în prezent aceasta este pe drumul cel bun. Astfel, cel mai probabil într-un timp scurt se va și recupera după intervenția suferită.

Nu ar fi prima oară când una dintre sportivele noastre ajunge într-o astfel de situație. Inclusiv .