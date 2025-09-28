La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar

Una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume este „liberă de contract” pe plan sentimental. Tânăra de 26 de ani s-a despărțit de iubitul milionar, iar acum este în căutarea unui nou partener.

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a despărțit de iubitul ei

, atât pe terenul de fotbal, cât și în afara lui. Frumoasa fotbalistă s-a transferat de la Juventus Torino la Como și deja a înscris primul gol pentru noua sa echipa. Deși îi merge de minune pe plan profesional, nu același lucru se poate spune și despre planul personal.

În primăvara acestui an, Alisha Lehmann a pus capăt relației pe care o avea cu Douglas Luiz. Potrivit informațiilor, și iubitul ei aveau viziuni diferite aspra viitorului, ceea ce i-a făcut să despartă. De-a lungul timpului, relația lor a fost una destul de agitată, cu multe separări și împăcări.

Alisha Lehman și Douglas Luiz s-au mai despărțit și în 2022 și s-au împăcat în 2024. Atunci, relația lor părea că merge din ce în ce mai bine. Asta i-a determinat pe ambii să semneze cu Juventus. Luiz a venit de la Aston Villa pentru 42,4 milioane de lire sterline, după ce devenise unul dintre cei mai buni mijlocași din Premier League. La o săptămână după, Lehmann s-a mutat și ea de la Villa.

Potrivit , Lehmann și Luiz s-au despărțit din cauza perspectivelor diferite legate de viitorul lor la Juventus. Transferul jucătoarei de 26 de ani, venit alături de Luiz, a fost considerat primul „transfer de cuplu” de acest fel.

Ajunsă la Juventus, Alisha Lehmann a atras imediat atenția asupra ei, dar și valul de critici din partea suporterilor. Jucătoarea a fost pusă la zid din cauză că a sărbătorit victoria lui Juventus împotriva lui AC Milan, în condițiile în care contribuția ei pe teren a fost una minimă.

Ce a spus Alisha Lehmann după ce a ajuns la Como Women

Lehmann a rupt legătura cu campioana Serie A, Juventus, pentru a se alătura echipei Como. Aici, „cea mai sexy fotbalistă” din lume are planuri mari și speră la cât mai multe victorii alături de noua ei echipă. Totuși, a ținut să mulțumească și fostei sale echipe, dar și fostelor colege.

„Vreau să mulțumesc pentru acest an extraordinar, în special colegelor mele de echipă și fanilor minunați. Munca grea pe care am depus-o sezonul trecut și trofeele câștigate, o echipă pe care nu o voi uita niciodată.

Nu am avut doar colege de echipă, am fost o familie și mi-am făcut prieteni pe viață. Să plec de la un club atât de extraordinar și de lângă oameni care îmi sunt aproape a fost o decizie foarte dificilă. Acest club, această echipă și acei fani vor avea întotdeauna un loc special în inima mea.”

Ajunsă la Como, Alisha Lehmann radiază de fericire, iar asta se poate vedea mereu pe contul ei de Instagram. Fotbalista se simte ca acasă, iar acest lucru o face să devină din ce în ce mai bună și pe terenul de fotbal.

Ce parcurs a avut Alisha Lehmann la Juventus Woman

Alisha Lehmann a avut un total de 22 de apariții pentru Juventus Women. Ea și-a făcut debutul la Bianconere în prima etapă a sezonului 2024/25, în deplasare cu Sassuolo, ocazie pe care a marcat primul dintre cele două goluri înscrise în Serie A.

Alisha a continuat să joace un rol important pentru Bianconere pe parcursul sezonului, contribuind la o campanie care s-a încheiat cu două trofee câștigate, Serie A și Cupa Italiei. Odată cu golul de debut împotriva lui Sassuolo, Lehmann a devenit prima jucătoare elvețiană care marchează în Serie A pentru Juventus.

Alisha Lehmann face furori în mediul online

Alisha Lehmann, născută pe 21 ianuarie 1999, în Tägertschi, Elveția, nu face senzație doar pe terenul de fotbal, ci și în mediul online. Fotbalista a devenit un adevărat reper și o sursă de inspirație pentru noua generație.

Alisha Lehmann și-a început cariera la vârsta de 9 ani la FC Konolfingen, înainte de a se transfera la BSC YB Frauen. Aici, și-a făcut official debutul profesionist la 17 ani. Ulterior, Lehmann s-a alăturat echipei West Ham United în 2018.

Evoluțiile sale de pe terenul de fotbal i-au adus prelungirea contractului în 2019, după ce a marcat 9 goluri în 30 de apariții în toate competițiile. În același an, a ajutat echipa să ajungă în finala Cupei Angliei.

Alishei îi merge la fel de bine și în mediul online, acolo unde a reușit să adune o armată de fani. Tânăra fotbalistă are 13 milioane de urmăritori pe Instagram, 7.8 milioane pe TikTok și alți 173.000 de urmăritori pe Twitter. Potrivit , Alisha Lehmann este una dintre cele mai urmărite fotbaliste din lume.