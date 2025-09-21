La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic”

Paula Badosa este una dintre . Sportiva de 27 de ani, născută în SUA, a spus adevărul după ce în ultimele luni a stat departe de marea sa pasiune din cauza unei accidentări.

ADVERTISEMENT

Paula Badosa, declarație surprinzătoare la 27 de ani

Una dintre cele mai plăcute jucătoare de tenis de pe glob a dat cărțile pe față. Jucătoarea iberică care va evolua pentru echipa de Billie Jean King Cup a Spaniei se pregătește din plin pentru revenirea pe terenul de sport.

Vedeta a spus adevărul, Paula Badosa precizând că a avut o perioadă extrem de grea din punct de vedere profesional. Din păcate, nu a dus-o bine nici în planul personal, iar acum nu s-a ferit să vorbească despre ce o macină.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii „El Larguero”, moderată de Álex Corretja, a dezvăluit că duce o luptă aprigă cu demonii personali. De asemenea, a mărturisit că are o mare problemă cu încrederea în sine, deși se află în timpul procesului de recuperare.

Totodată, jucătoarea de tenis a subliniat că are tendința să vadă mereu partea negativă a lucrurilor care o înconjoară. Cu toate acestea, vorbește cu mare lejeritate despre procesul de recuperare ca și persoană și jucătoare de tenis.

ADVERTISEMENT

„Am tendința de a fi autodistructivă și de a vedea mereu partea negativă. Câștig un meci bun… este normal, iar când pierzi, te întrebi ce s-a întâmplat. Mereu te descurajezi”, a explicat Paula Badosa, conform .

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Paula Badosa pentru a reveni în teren

Paula Badosa a subliniat efortul psihologic imens pe care l-a depus în ultima perioadă. De când s-a accidentat a trebuit să muncească enorm pentru a-și menține încrederea în sine, pentru a putea reveni pe teren cât mai repede.

„Cred că faptul că am lucrat mult la partea mintală m-a ajutat să mă văd diferit, să mă apreciez. Mă pot privi din exterior, fac multe lucruri așa cum trebuie, mă încurajez singură.

ADVERTISEMENT

Și de data asta știu că am încercat, să mă recuperez atât ca persoană, cât și ca jucătoare de tenis. Cu accidentarea și absența din circuit pe o perioadă îndelungată, încrederea dispare, fie că îți place să recunoști sau nu.

Acum, evident, nu mai am aceeași încredere pe care o aveam într-o dinamică bună. Încerc să-mi dau un feedback pozitiv pentru ca atunci când mă voi întoarce să nu îmi fie atât de greu să revin pe linia de plutire.

Normalizarea lucrurilor bune mi-a dat curaj de această dată. M-am recuperat ca persoană și ca jucătoare de tenis”, a completat Paula Badosa, mai arată sursa menționată mai devreme.

Când se va retrage Paula Badosa din tenis

Jucătoarea de tenis nu are planuri să se retragă. În următorii 4 ani, cel puțin, cea mai frumoasă sportivă se va afla în teren, unde va lupta în diverse competiții. Paula Badosa își dorește să revină mai puternică pentru a evolua cât mai spectaculos.

„Am încercat să contrazic medicii. Am spus întotdeauna că vreau să mă retrag știind că am dat 100% în toate, că nu pot regreta nimic. Dacă trebuie să fac eforturi cu spatele, o voi face și voi căuta toate soluțiile.

Ne vom ridica din nou și vom ieși din această situație. A contrazice face parte din spiritul meu competitiv. Vreau să joc încă mulți ani, deși nu știu câți vor fi. Cel puțin încă patru ani, așa că cer doar să am un an constant.

Cu asta vreau să ajung în vârf și am încredere că voi reuși. Îmi pare puțin rău că m-au oprit accidentările, pentru că mental mă văd în cel mai bun moment al carierei mele.

Cu anii, te maturizezi și te îmbunătățești, așa că, dacă nu voi mai avea accidentări, combinația celor două lucruri mi-ar oferi mai multe opțiuni”, a încheiat Paula Badosa, în aceeași emisiune.

Cine este Paula Badosa

Paula Badosa Gibert s-a născut pe 15 noiembrie 1997, în New York City, Statele Unite ale Americii. Părinții săi, Mireia Gibert și Josep Badosa, sunt originari din Spania. Ambii au lucrat în industria modei. Când era mică își dorea să fie model.

La 7 ani s-a stabilit cu familia la Barcelona. A început să joace tenis la Club Tennis d’Aro. Când avea vârsta de 14 ani s-a mutat la Valencia pentru a progresa în domeniul sportiv, iar la 17 ani a revenit în Barcelona.

Tânăra de 27 de ani este o jucătoare spaniolă profesionistă de tenis, în momentul de față ocupând poziția 20 în clasamentul WTA. Jucătoarea de tenis a câștigat de-a lungul carierei sale patru titluri de simplu WTA Tour.

Cea mai bună performanță a fost bifată la un turneu de Grand Slam, unde a ajuns până în sferturile de finală la French Open 2021. Mai târziu, în același an, Paula Badosa a câștigat Indian Wells Masters. Concret, este vorba de un turneu de nivel WTA 1000.

Așadar, sportiva a primit cel mai mare titlu din domeniul profesional de până acum. În altă ordine de idei, jucătoarea de tenis a dezvăluit că turneul său preferat este US Open. Idolii cu care a crescut sunt Rafael Nadal și Maria Sharapova.