La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”

Paula Badosa, e, trece plin clipe grele. Anunțul făcut de sportiva în vârstă de 27 de ani a ajuns la fanii de pretutindeni, care o încurajează să meargă mai departe pentru visul său.

ADVERTISEMENT

Veste neplăcută de la jucătoarea de tenis Paula Badosa

Una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite jucătoare de tenis are o veste neplăcută pentru oameni. Paula Badosa a făcut un anunț neplăcut legat de cariera sportivă pe o rețea celebră de socializare, unde e urmărită de 1,2 milioane de persoane.

Sportiva de 27 de ani, care a fost numărul 2 mondial în anul 2022, a transmis că se retrage din sportul care a consacrat-o. Tânăra a dezvăluit că urmează să facă acest pas în perioada următoare, dar nu mai târziu de 2026.

ADVERTISEMENT

Decizia a fost pusă pe seama accidentărilor din ultima vreme. Recent, jucătoarea de tenis a abandonat în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Beijing din cauza unei probleme medicale. Din păcate, va fi nevoită să stea departe de teren o perioadă.

„Sunt momente în care mă întreb cum reușesc să trec prin cele mai grele și dureroase momente. Și adevărul este că tocmai în acele momente descopăr cea mai profundă forță din interiorul meu.

ADVERTISEMENT

Fiecare eșec doare, dar îmi amintește și cât de mult vreau să lupt, cât de mult vreau să revin mai puternică”, a scris Paula Badosa, pe contul de Instagram, pe o imagine în care lăcrimează pe terenul de tenis.

ADVERTISEMENT

„Credința voastră îmi dă curaj când mă cuprinde îndoiala”

„Nu aș putea face asta fără oamenii care continuă să creadă în mine. Sprijinul vostru mă susține când lucrurile devin grele, credința voastră îmi dă curaj când mă cuprinde îndoiala.

Nu există sentiment mai frumos decât acela de a păși pe un teren de tenis și de a vă vedea pe toți acolo, în spatele meu. Această energie, această dragoste, este ceva pentru care nu vă voi putea mulțumi niciodată îndeajuns”, a completat jucătoarea de tenis.

ADVERTISEMENT

Promisiunea făcută de Paula Badosa fanilor săi

Paula Badosa traversează o perioadă nefericită în cariera sportivă, însă asta nu a împiedicat-o să aibă în continuare speranță. A ținut să-și liniștească fanii prin intermediul unei promisiuni, tot pe rețelele de socializare.

Tânăra jucătoare profesionistă de tenis își dorește să se recupereze cât mai repede. În plus, vrea să lupte pentru titluri și premii pentru că are doar 27 de ani și poate reveni mai puternică și mai determinată după toate problemele din ultimii ani.

„Indiferent câte obstacole vor apărea în calea mea, vă promit asta: voi continua să lupt, voi continua să perseverez şi voi continua să găsesc o modalitate de a reveni”, a încheiat Paula Badosa.

Anterior, într-un interviu acordat unei publicații internaționale a menționat că nu se va retrage din tenis în următorii 4 ani. Cu toate acestea, în anul 2023, după accidentarea de la spate, spunea că are de gând să renunțe, dar a continuat să joace.

Cu ce probleme s-a confruntat Paula Badosa

s-a recuperat destul de greu după fractura de la spate. Doctorii i-au spus că vertebrele L4/L5 nu s-au vindecat cum trebuie și din această cauză aproape tot timpul articulațiile facetare i-au pus probleme.

De fiecare dată când făcea exerciții trebuia să se oprească pentru că organismul nu o ajuta deloc. Simțea durere și se gândea tot mai serios să renunțe la carieră, mai ales că ajunsese să facă injecții pentru a putea intra pe teren.

„Când m-am gândit să-mi opresc cariera a fost când făceam injecțiile, pentru că mi s-a spus că trebuie să fac maximum trei pe an, iar eu eram deja la a doua. Era a patra lună din an.

Mă jucam cam la limită și cu asta. Sezonul pe zgură de anul trecut a fost destul de rău pentru mine și, de asemenea, spatele încă mă durea. Așa că în acel moment chiar nu știam ce să fac”, a declarat Paula Badosa, la începutul anului 2025, scrie .

Șirul problemelor de care a avut parte Paula Badosa

Paula Badosa a anunțat că se retrage din tenis până la finalul lui 2026 din cauza problemelor de ordin medical. Șirul neplăcerilor legate de sănătate au început în 2021 când a suferit o accidentare la umărul drept.

Din această cauză s-a retras în meciul din sferturile de finală ale turneului WTA 1000 Cincinnati, când era condusă cu 7-5, 2-0 de Karolina Pliskova din Cehia. În 2022 a părăsit Roland Garros în turul al treilea cu o accidentare la genunchiul drept.

La momentul respectiv se afla la conducere în meci, 6-3, 2-1 împotriva Veronikăi Kudermetova. Tot în 2022, în turneul WTA 1000 de la Toronto, a luat decizia de a abandona în turul al doilea (5-7, 0-1 în fața Yelinei Putintseva) din cauza crampelor la ambele picioare.

În 2023 au început problemele majore cu spatele. A fost forțată să se retragă după o accidentare la adductori înainte de semifinala de la Adelaide. Mai târziu, la Roma a suferit o fractură de stres la vertebra L4.

Incidentul a avut loc în meciul din turul secund cu Ons Jabeur, câștigat cu 6-1, 6-4. A continuat să joace, dar în cele din urmă a cedat în „sferturi” la Jelena Ostapenko. Când a ajuns la Roland Garros a renunțat și a revenit la Wimbledon.

Prea devreme în teren, noi neplăceri

Jucătoarea de tenis nu a avut suficient timp pentru a se recupera, aspect care i-a agravat și mai mult situația. În august 2023 Paula Badosa a anunțat că și-a închis sezonul. A revenit pe terenul de tenis pe 8 ianuarie 2024, la Adelaide, unde a fost învinsă de Bernarda Pera (SUA).

Ulterior, în turneul de la Hua Hin (Thailanda) s-au întors problemele medicale, moment în care nu a reușit să termine meciul din optimi de finală cu Daria Shnaider. Prin urmare, a pierdut primul set cu 6-2, însă conducea cu 4-3 în al doilea set, când a abandonat.

În aprilie, în turul al doilea de la Stuttgart a fost nevoită să renunțe din cauza unei rupturi la adductor. A revenit în teren o săptămână mai târziu, dar problemele nu s-au oprit aici pentru jucătoarea profesionistă de tenis.

În 2025 spatele i-a adus noi dureri semnificative, chiar în sferturile de finală de la Merida. La acea vreme s-a retras din partida cu Daria Gavrilova. A ratat Indian Wells, iar când a ajuns la Miami nu a rezistat prea mult.