La 28 de ani, Aryna Sabalenka a făcut anunțul, după ce și-a îndeplinit marele vis: ”Mi-a schimbat viața”

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La numai câteva luni după ce a făcut 28 de ani, Aryna Sabalenka și-a mai îndeplinit un vis. Tensimena a făcut anunțul pe o rețea de socializare, unde este urmărită de o comunitate extraordinar de mare de fani din lumea întreagă.

Aryna Sabalenka, veste uriașă pentru pasionații de tenis

E numărul 1 mondial, deși nu a mai câștigat un turneu de ceva vreme. Aryna Sabalenka (28 ani) a cucerit ultima oară titlul de la WTA Miami, unde a învins-o în finală pe Coco Gauff (22 de ani). În ultima perioadă s-a focusat pe relaxare și pe starea de bine, bucurându-se de o .

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Vacanța din Mykonos a fost una specială pentru șatenă, având alături o mare gașcă de prieteni. Georgios Frangulis, logodnicul sportivei, nu a lipsit din această destinație. de pe rețelele de socializare. Bielorusa a făcut furori.

Apoi, revenirea în țara natală a determinat-o să-și îndrepte atenția spre business. Astfel, a dat vestea cea mare legat de un proiect de care este tare mândră. Datorită colaborării cu platforma media și de conținut sportiv din lumea tenisului, First&Red, jucătoarea de tenis a inaugurat un teren dedicat pasionaților de această activitate fizică.

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Mai exact, este vorba de complexul Tigerhood x First&Red, care se găsește în orașul natal al jucătoarei de tenis, și anume Minsk. Aryna Sabalenka a luat în calcul copiii și tinerii care doresc să facă performanță în tenis. Astfel, vrea să ofere înapoi comunității din Belarus puțin din experiența de care a avut parte până acum.

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„Tenisul mi-a schimbat viața și sunt incredibil de recunoscătoare să dau ceva înapoi locului în care a început călătoria mea. Sper ca acest teren să devină un cămin pentru tinerii jucători să viseze, să concureze, să își facă prieteni și să descopere dragostea pentru sportul nostru.

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Viitorul tenisului aparține generației viitoare și abia aștept să văd cine va urma pe acest teren”, a transmis numărul 1 mondial, pe pagina oficială de . Anunțul a fost făcut public de vedetă prin intermediul unor imagini în care poartă o rochie sport, neagră de la brandul cu care are contract.

Ce prevede colaborarea dintre Aryna Sabalenka și First&Red

Aryna Sabalenka este ambasador și partener la First&Red. Această firmă produce conținut exclusiv, emisiuni și vloguri despre viața și cariera superbei șatene. Colaborarea dintre cele două părți implică și proiecte comunitare, cum ar fi acțiunile caritabile. Înțelegerea cu campioana mondială are în vedere și rețelele de socializare.

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În prezent, platforma media sportivă realizează postări și campanii interactive. Face inclusiv provocări culinare sau activități recreative în afara terenului de tenis. Compania nu este una foarte veche, fiind înființată în prima parte a anului 2025. Cu toate acestea, proiectul „a prins aripi” și a devenit destul de cunoscut.

Mai mult, popularitatea sa a crescut în august 2025. Atunci Aryna Sabalenka a anunțat oficial că este ambasador principal și partener. În aceeași notă, tenismena a devenit de curând unul dintre ambasadorii globali ai casei de modă italiene Gucci. De asemenea, are o colaborare inedită cu un brand de bijuterii de lux.