La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste

În urmă cu aproape 5 ani Larisa Iordache făcea cel mai trist anunț, acela că se retrage din sport. Acum, la ani distanță de la această dezvăluire neașteptată, fosta gimnastă născută în București a dat marea lovitură. Descoperă mai jos ce se întâmplă, în realitate, în viața frumoasei șatene.

Pasul uriaș făcut de Larisa Iordache

Larisa Iordache (29 ani) o duce foarte bine în planul personal. S-a căsătorită cu Cristian Chiriță din anul 2024, cei doi având o relație amoroasă de 3 ani. În urmă cu câteva luni campioana olimpică a adus pe lume o fetiță. La câteva luni pentru a fi în formă maximă.

A revenit în sala de fitness pentru a-și căpăta formele de invidiat. Un alt motiv pentru care a decis asta, cel mai probabil, ar fi pasul uriaș pe care l-a făcut în domeniul profesional. Sportiva nu a vrut să renunțe complet la pasiunea sa și a muncit din greu pentru deschiderea unei afaceri.

În prezent, deține o școală de gimnastică dedicată tinerelor talente care doresc să meargă pe drumul sportiv. Inaugurarea a fost una spectaculoasă la care au luat parte foarte multe persoane dornice să-și îmbunătățească stilul de viață sau chiar să se bucure de puțină relaxare și voie bună.

Prin intermediul unei rețele de socializare, fosta gimnastă a anunțat că academia sa și a partenerului de viață se găsește în sectorul 2 din București. Aceasta eeste dedicată gimnasticii artistice, precum și celor care adoră tenisul de masă. De asemenea, dispune de un spațiu vast de relaxare pentru părinți.

Școala de gimnastică se întinde pe o suprafață de 1.100 mp. În plus, este concepută pentru a oferi condiții optime de antrenament atât pentru cei care au un hobby, cât și pentru cei care doresc să facă performanță, semn că Larisa Iordache s-a gândit la toate categoriile de vârstă când a scris proiectul afacerii.

Vestea oferită de Larisa Iordache

„Gimnastica este un sport de bază, indiferent de drumul pe care îl alegem în viață. Ajută la starea de bine, la flexibilitate, la relaxarea musculaturii și la dezvoltarea armonioasă a calităților motrice.

La Kiris Hall – Academia de Gimnastică Larisa Iordache, am creat un mediu armonios, plin de grijă și implicare din partea echipei noastre. Copiii vor descoperi un spațiu generos în care se pot bucura de mișcare, dar în același timp vor învăța despre încredere, reguli, responsabilitate și ce înseamnă să faci sport cu zâmbetul pe buze.

Pentru părinți am pregătit un loc de așteptare într-un ambient plăcut, unde vă puteți relaxa sau vă puteți continua activitățile pe telefon sau laptop… iar dacă aveți chef de puțină mișcare, vă așteaptă și zona de tenis de masă”, a notat Larisa Iordache, pe .

Campioana care este câștigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012 a primit foarte multe aprecieri. Fosta gimnastă este încurajată de foarte multă lume să descopere copii care să cucerească premii importante pentru România.

E una dintre cele mai cunoscute sportive, având o personalitate și o atitudine pozitivă care îi încântă pe mulți. Larisa Iordache discută deschis despre cariera sa, dar și despre familie. A dezvăluit .