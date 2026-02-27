La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea

ADVERTISEMENT

Karolina Muchova a reușit să întoarcă toate privirile la 29 de ani. Rivala româncei Sorana Cîrstea uimește datorită ipostazelor îndrăznețe în care a apărut, într-o publicație care promovează eleganța, rafinamentul și moda.

Adversara Soranei Cîrstea, uimitoare într-un pictorial inedit

E una dintre cele mai cunoscute jucătoare profesioniste de tenis din Republica Cehă. Karolina Muchova a obținut cea mai bună clasare a carierei în septembrie 2023, când a ocupat locul 8 la nivel mondial. De asemenea, a ajuns în două finale pe Circuitul WTA.

ADVERTISEMENT

În palmaresul personal se găsește un titlu, Korea Open de nivel internațional, primit în 2019. I-a fost în urmă cu mai bine de 2 ani. În toamna lui 2023 a eliminat-o pe fosta iubită a lui Alexandru Țiriac.

Totul s-a petrecut în sferturile de finală ale Openului American, scorul fiind 6-0, 6-3. Tenismena nu se face remarcată doar pe teren, ci și în afara acestuia. De curând a uimit cu apariția sa într-o publicație de renume.

ADVERTISEMENT

A realizat un pictorial inedit și extravagant, pentru o revistă importantă din Marea Britanie. Și-a etalat silueta trasă prin inel, scoțând la iveală o latură pe care fanii săi nu o știau. Karolina Muchova a fost extrem de încântată de această ședință.

ADVERTISEMENT

Cum a simțit sportiva această experiență

Karolina Muchova a distribuit imaginile pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate mare de fani. Fotografiile realizate în alb-negru sunt dovada vie că sportiva în vârstă de 29 de ani are toate atuurile pentru a fi model.

Jucătoarea de origine cehă a mărturisit că a petrecut momente de neuitat, alături de una dintre persoanele preferate din viața sa. Mai exact, este vorba de un stilist celebru, pe numele său Miroslav Romaniv.

ADVERTISEMENT

„Am petrecut ziua pozând pentru cel mai cool creator, care se întâmplă să fie una dintre persoanele mele preferate”, a notat tenismena, pe , în dreptul unei filmări din cadrul ședinței foto.

„Ok, încep să plâng”, este comentariul pe care Karolina Muchova l-a primit de la stilistul cu care a colaborat. Acesta a semnat de-a lungul anilor contracte uriașe cu Lady Gaga, dar și alți artiști de top din Europa.

„Atât de frumoasă, atât de șic”, „Strălucești mereu, pe teren și în afara lui”, „Muzica dă tonul”, „Regina nopții”, „Este minunat” sau „Așa cum am mai spus, ești uimitoare, indiferent de cum pozezi și ce porți”, sunt câteva comentarii din online.

Un alt internaut a remarcat faptul că „o persoană frumoasă și un tenismen spectaculos se naște o singură dată. Dumnezeu are preferate lui”. Acesta a ținut să mai sublinieze că o apreciază și o iubește enorm pe .