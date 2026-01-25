Sport

La 30 de ani, celebra campioană olimpică a făcut anunțul trist. A pierdut sarcina în timp ce primea medalia de aur

Renumita sportivă a dezvăluit că a suferit un avort spontan în momentul în care i se înmâna medalia de aur. A vorbit deschis despre experiența traumatizantă.
Alexa Serdan
25.01.2026 | 12:45
Sportiva care a suferit un avort spontan pe podium. Sursa foto: Instagram.com
Retrasă din activitate la începutul lui decembrie 2024, celebra campioană olimpică face declarații șocante. Ajunsă la 30 de ani, aceasta a mărturisit că a pierdut o sarcină într-un eveniment cheie al carierei sale.

Sportiva care a făcut avort spontan când i se înmâna medalia de aur

Gabriella Papadakis traversează clipe de coșmar după ce în urmă cu câteva zile și-a pierdut locul de muncă. A fost dată afară din cauza informațiilor pe care le-a divulgat prin intermediul cărții sale autobiografice „Pour ne pas disparaître” („Pentru a nu dispărea”).

Cunoscuta patinatoare a rămas fără postul de comentator de la NBC, iar acum vine cu o mărturie cutremurătoare. Sportiva de 30 de ani a povestit chinurile prin care a trecut la Campionatul Mondial desfășurat în anul 2019.

În momentul în care i se înmâna medalia de aur suferea un avort spontan. Aceasta a subliniat că rămăsese însărcinată cu partenerul cu care a scris istorie în acest domeniu, Guillaume Cizeron. Din păcate, relația lor a fost una complicată.

„Când am văzut rezultatul testului m-am prăbușit la pământ și am început să plâng. Nu știam ce să fac. Antrenoarea m-a întrebat dacă vreau să păstrez copilul. I-am spus că nu era în planurile mele.

Voiam să merg la Campionatele Mondiale și la Olimpiadă. Sarcina mea s-a încheiat pe gheață, în fața lumii întregi. Totul era transmis în direct și nimeni nu știa nimic”, a notat în cartea sa, Gabriella Papadakis.

Motivul pentru care sportiva s-a retras din activitate

Campioana olimpică a subliniat că unul dintre aspectele pe care le-a luat în calcul în clipa retragerii a fost avortul spontan. Patinatoarea de origine franceză, prezentă la Campionatul European din anul 2020, a simțit presiunea și lipsa de sprijin pentru sportivele de sex feminin.

De-a lungul anilor a pledat pentru includerea parteneriatelor între persoane de același sex în patinajul artistic profesionist. În plus, a susținut că era îngrozită de partenerul de pe gheață cu care nu dorea să rămână niciodată singură.

„Relaţia pe care am avut-o cu fostul meu partener face evident parte din cartea mea pentru că am patinat împreună timp de 20 de ani.

Ea face parte din povestea mea, dar este şi produsul, rezultatul unui sistem mult mai mare decât noi şi pe care încerc să-l dezvolt, să-l analizez în cartea mea”, a evidențiat Gabriella Papadakis, într-un interviu, scrie CBC.

Cu toate acestea, alături de colegul său, Guillaume Cizeron, a fost numită vicecampioană olimpică. Se întâmpla în anul 2018, la Pyeongchang. De asemenea, 4 ani mai târziu cei doi patinatori au câștigat aurul, la competiția polisportivă organizată în Beijing.

