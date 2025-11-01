La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…”

ADVERTISEMENT

La 30 de ani, o gimnastă faimoasă a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste din partea ei, la final de toamnă.

Anunțul uimitor făcut de o gimnastă

Una dintre cele mai iubite gimnaste din România și-a luat fanii prin surprindere. Pentru că este foarte activă în mediul online, sportiva a decis să urmăritorii ei trebuie să fie la curent cu tot. Astfel, le-a dat tuturor o veste foarte importantă.

Diana Bulimar, căci despre ea este vorba, le-a spus fanilor că i-a îndeplinit iubitului ei una dintre cele mai mari dorințe. Și anume, aceea de a avea propria sa dubă. Pentru că este fotograf profesionist și are o aparatură impresionantă, se pare că Radu și-a dorit mereu să urce la volanul unei dube.

Iubitul Dianei Bulimar a spus că își dorește o dubă încă de când cei doi au fost concurenți la emisiunea Power Couple de pe Antena 1. Au trecut luni bune de când s-au încheiat filmările, așa că

„Cine ne cunoaște știe că duba este visul lui Radu (n-o să recunoască, dar în fine) cred că de când ne-am cunoscut. Nu mai zic de miștoul făcut după Power Couple , unde toată țara a aflat de această dubă dorită. Ei bine, a venit ziua: MEET WILKY. Ps. Nu, nu voi urla la el.”, a scris Diana Bulimar pe Instagram.

Diana Bulimar și Radu au fost concurenți la Power Couple

Diana Bulimar vine din lumea sportului și nu este de mirare că iubește competiția. Astfel, gimnasta și-a convins iubitul să participe împreună la unul dintre cele mai dificile concursuri pentru cupluri. Fără să stea prea mult pe gânduri, Diana Bulimar și Radu Dumitrache au fost concurenți la Power Couple, în sezonul 2.

Emisiunea nu a fost deloc una ușoară, mai ales că au avut de trecut prin probe singuri, dar și în cuplu. Adrenalina din acele clipe și-a spus cuvântul, astfel că au existat momente în care gimnasta a mai ridicat tonul la partenerul ei. În ciuda tuturor obstacolelor, Diana Bulimar și Radu Dumitrache au rezistat destul de mult în competiție.

Cei doi au reușit să își facă mulți prieteni în concurs, însă nu au ajuns până în finală. Gimnasta și iubitul ei au fost eliminați, dar emisiunea Power Couple i-a ajutat să câștige mult mai multe decât bani. Cei doi s-au redescoperit și și-au dat seama că împreună pot muta munții din loc.

Gimnasta a participat și la Asia Express

Diana Bulimar se hrănește cu adrenalină, așa că nu a dat cu piciorul niciunei ocazii de a participa la diverse emisiuni-concurs. În 2023, gimnasta a participat la Asia Express. Pe „Drumul Aurului” a ales să meargă alături de colega ei de breaslă, Larisa Iordache.

Din păcate, parcursul lor pe Drumul Aurului nu a fost unul prea lung, căci cele două gimnaste au fost primele eliminate. Deși au stat doar două săptămâni în concurs, Diana Bulimar și Larisa Iordache au recunoscut că a fost cea mai frumoasă experiență din viața lor.

„Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.”, a spus Diana Bulimar, atunci când a fost eliminate.

Cine este Radu Dumitrache, iubitul Dianei Bulimar

Fanii Dianei Bulimar au avut ocazia să îl cunoască mai bine pe Radu Dumitrache în cadrul emisiunii Power Couple. Cei doi erau deja prezenți în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde făceau fel de fel de videoclipuri amuzante. Ulterior, cuplul și-a luat inima-n dinți și a decis să apară pe micile ecrane.

Spre deosebire de iubita lui, Radu Dumitrache nu are nicio legătură cu lumea sportului, însă are ochiul format pentru tot ce este frumos. Radu, iubitul Dianei Bulimar, este fotograf și videograf profesionist. Ceea ce a început pentru el ca o pasiune, ulterior, a devenit o meserie.

Radu Dumitrache a absolvit Colegiul Național „B.P. Hașdeu” din Buzău, profilul Matematică-Informatică. Mai apoi, a studiat Inginerie Civilă la UTCB-CCIA. Iubitul Dianei Bulimar a lucrat 8 ani inginer, însă și-a dat seama că acest domeniu nu este pentru el și a ales să își asculte vocea interioară.

Povestea de dragoste dintre Diana Bulimar și Radu Dumitrache a început într-o tabără de fotografie. Destinul a avut planuri mărețe pentru ei și se pare că pasiunea lui Radu pentru a surprinde tot ce este frumos l-a ajutat să își găsească sufletul pereche.

În 2024, Diana Bulimar a fost cerută de soție

Anul trecut, Radu Dumitrache și-a luat inima-n dinți și a făcut marele pas. În timp ce iubita lui își filma ținuta într-o scară de bloc, Radu a îngenuncheat și a cerut-o de soție pe Diana Bulimar. Momentul a fost unul simplu, însă extrem de emoționant.

Radu Dumitrache , cu o piatră albastră. Radu a povestit că numele Dianei a fost inspirat de numele prințesei Diana. Astfel, bijuteria cu piatră albastră îi va aminti mereu de inelul pe care l-a purtat mama prințului Williasm.

„Am aflat că ea nu vrea ca toate alea, inelul de tipul ăla. Așa că am luat-o pe o prietenă de la studio și i-am zis să mă ajute să aleg. Când am fost cu ea în bijuterie am văzut un inel care semăna foarte mult cu un inel pe care îl avea prințesa Diana.

Mama Dianei i-a pus numele Dianei de la prințesa Diana. E aproape de ce îmi arătase ea, că ea îmi arătase niște avioane de câteva sute de mii de euro.”, a povestit Radu, la emisiunea Power Couple.