La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună de 10 ani. Formează un cuplu solid și adorat de oamenii din toate colțurile globului. Frumoasa influenceriță a dat o mare lovitură cu care se poate mândri.

Succesul bifat de Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo

Logodnica lui Cristiano Ronaldo este fericită și împlinită la 5 luni de când a fost cerută de soție cu un superb inel cu diamante. A recunoscut că era în această direcție.

, urmând să aibă loc într-un loc special pentru jucătorul celor de la Al-Nassr. Înainte de a ajunge la ziua cea mare, Georgina Rodriguez a marcat un mare succes, în social media.

Frumoasa brunetă are toată lumea la picioare la doar 31 de ani. E una dintre cele mai căutate influencerițe de pe rețelele de socializare. Concret, este catalogată drept una dintre cele mai notabile personalități în spațiul online.

Potrivit , iubita lui Cristiano Ronaldo are un total de 92,4 milioane de urmăritori pe toate platforme. Pe Instagram are 71,9 milioane de fani, Georgina Rodriguez transformându-se complet în ultimii 10 ani.

„Clasată pe locul 2 în categoria social media pe Models.com. Mulțumesc!”, este mesajul transmis de vedetă la auzul veștii momentului. Frumoasa creatoare de conținut a devenit un superstar mondial, în trecut lucrând ca simplu asistent de vânzări.

Georgina Rodriguez, încântată de inelul de la Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez este în culmea fericirii de când a fost cerută de soție. A rămas impresionată de inelul de logodnă în valoare de milioane de euro cu care Cristiano Ronaldo a cucerit-o după 10 ani de relație sentimentală.

E o bijuterie superbă, influencerița subliniind că nu se aștepta să aibă o piatră imensă. Încă procesează faptul că celebrul fotbalist a făcut pasul cel mare.

„E superb. E cel puțin ce mi-a putut oferi după zece ani de așteptare. Adevărul este că, atunci când m-a cerut în căsătorie, a fost ultimul lucru la care m-am gândit. Mi-a luat mult timp să procesez piatra enormă pe care mi-a dat-o.

Am fost atât de șocată încât l-am lăsat în cameră și nu l-am deschis la lumina soarelui decât a doua zi. Familia înseamnă totul pentru mine. Este împlinirea unui vis pe care îl am încă din copilărie.

Provin dintr-o familie foarte mică – doar mama, sora mea și cu mine – așa că am știut întotdeauna că vreau o familie mare în viitor. Slavă Domnului că am una astăzi”, a declarat în urmă cu puțin timp, logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru revista .