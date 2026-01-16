Sport

La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului

Georgina Rodriguez, femeia cu care urmează să ajungă la altar Cristiano Ronaldo, marchează un mare succes. Bruneta are toată lumea la picioare, la 31 de ani.
Alexa Serdan
16.01.2026 | 08:15
La 31 de ani Georgina Rodriguez iubita lui Cristiano Ronaldo a dat o mare lovitura E anuntul momentului
Ce succes a bifat Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună de 10 ani. Formează un cuplu solid și adorat de oamenii din toate colțurile globului. Frumoasa influenceriță a dat o mare lovitură cu care se poate mândri.

Succesul bifat de Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo

Logodnica lui Cristiano Ronaldo este fericită și împlinită la 5 luni de când a fost cerută de soție cu un superb inel cu diamante. A recunoscut că era momentul oportun ca celebrul fotbalist să facă pasul cel mare în această direcție.

ADVERTISEMENT

Nunta anului este programată pentru 2026, urmând să aibă loc într-un loc special pentru jucătorul celor de la Al-Nassr. Înainte de a ajunge la ziua cea mare, Georgina Rodriguez a marcat un mare succes, în social media.

Frumoasa brunetă are toată lumea la picioare la doar 31 de ani. E una dintre cele mai căutate influencerițe de pe rețelele de socializare. Concret, este catalogată drept una dintre cele mai notabile personalități în spațiul online.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

Potrivit models.com, iubita lui Cristiano Ronaldo are un total de 92,4 milioane de urmăritori pe toate platforme. Pe Instagram are 71,9 milioane de fani, Georgina Rodriguez transformându-se complet în ultimii 10 ani.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an

„Clasată pe locul 2 în categoria social media pe Models.com. Mulțumesc!”, este mesajul transmis de vedetă la auzul veștii momentului. Frumoasa creatoare de conținut a devenit un superstar mondial, în trecut lucrând ca simplu asistent de vânzări.

Georgina Rodriguez, încântată de inelul de la Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez este în culmea fericirii de când a fost cerută de soție. A rămas impresionată de inelul de logodnă în valoare de milioane de euro cu care Cristiano Ronaldo a cucerit-o după 10 ani de relație sentimentală.

ADVERTISEMENT

E o bijuterie superbă, influencerița subliniind că nu se aștepta să aibă o piatră imensă. Încă procesează faptul că celebrul fotbalist a făcut pasul cel mare.

„E superb. E cel puțin ce mi-a putut oferi după zece ani de așteptare. Adevărul este că, atunci când m-a cerut în căsătorie, a fost ultimul lucru la care m-am gândit. Mi-a luat mult timp să procesez piatra enormă pe care mi-a dat-o.

Am fost atât de șocată încât l-am lăsat în cameră și nu l-am deschis la lumina soarelui decât a doua zi. Familia înseamnă totul pentru mine. Este împlinirea unui vis pe care îl am încă din copilărie.

Provin dintr-o familie foarte mică – doar mama, sora mea și cu mine – așa că am știut întotdeauna că vreau o familie mare în viitor. Slavă Domnului că am una astăzi”, a declarat în urmă cu puțin timp, logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru revista Elle.

România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul...
Fanatik
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul „tricolorilor
Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de...
Fanatik
Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro”
Din Italia în SuperLiga! A fost rezervă la meciul serii din Serie A...
Fanatik
Din Italia în SuperLiga! A fost rezervă la meciul serii din Serie A și decolează spre România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!