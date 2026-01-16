La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună de 10 ani. Formează un cuplu solid și adorat de oamenii din toate colțurile globului. Frumoasa influenceriță a dat o mare lovitură cu care se poate mândri.
Logodnica lui Cristiano Ronaldo este fericită și împlinită la 5 luni de când a fost cerută de soție cu un superb inel cu diamante. A recunoscut că era momentul oportun ca celebrul fotbalist să facă pasul cel mare în această direcție.
Nunta anului este programată pentru 2026, urmând să aibă loc într-un loc special pentru jucătorul celor de la Al-Nassr. Înainte de a ajunge la ziua cea mare, Georgina Rodriguez a marcat un mare succes, în social media.
Frumoasa brunetă are toată lumea la picioare la doar 31 de ani. E una dintre cele mai căutate influencerițe de pe rețelele de socializare. Concret, este catalogată drept una dintre cele mai notabile personalități în spațiul online.
Potrivit models.com, iubita lui Cristiano Ronaldo are un total de 92,4 milioane de urmăritori pe toate platforme. Pe Instagram are 71,9 milioane de fani, Georgina Rodriguez transformându-se complet în ultimii 10 ani.
„Clasată pe locul 2 în categoria social media pe Models.com. Mulțumesc!”, este mesajul transmis de vedetă la auzul veștii momentului. Frumoasa creatoare de conținut a devenit un superstar mondial, în trecut lucrând ca simplu asistent de vânzări.
Georgina Rodriguez este în culmea fericirii de când a fost cerută de soție. A rămas impresionată de inelul de logodnă în valoare de milioane de euro cu care Cristiano Ronaldo a cucerit-o după 10 ani de relație sentimentală.
E o bijuterie superbă, influencerița subliniind că nu se aștepta să aibă o piatră imensă. Încă procesează faptul că celebrul fotbalist a făcut pasul cel mare.
„E superb. E cel puțin ce mi-a putut oferi după zece ani de așteptare. Adevărul este că, atunci când m-a cerut în căsătorie, a fost ultimul lucru la care m-am gândit. Mi-a luat mult timp să procesez piatra enormă pe care mi-a dat-o.
Am fost atât de șocată încât l-am lăsat în cameră și nu l-am deschis la lumina soarelui decât a doua zi. Familia înseamnă totul pentru mine. Este împlinirea unui vis pe care îl am încă din copilărie.
Provin dintr-o familie foarte mică – doar mama, sora mea și cu mine – așa că am știut întotdeauna că vreau o familie mare în viitor. Slavă Domnului că am una astăzi”, a declarat în urmă cu puțin timp, logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru revista Elle.