La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”

Jucătoarea de tenis, Ana Bogdan, a făcut o dezvăluire neașteptată în mediul online. Sportiva de 33 de ani este pregătită pentru etapa următoare a carierei.
Alexa Serdan
15.01.2026 | 21:45
Ce planuri are Ana Bogdan pentru 2026. Sursa foto: Instagram.com
S-a retras temporar din activitatea competițională, însă la 33 de ani este gata de o nouă provocare. Ana Bogdan a dat vestea cea mare celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. A bucurat foarte multe persoane.

Ana Bogdan, anunț inedit în mediul online

Ana Bogdan continuă să fie activă în mediul online, după ce a luat decizia să renunțe la tenis. Frumoasa tenismenă face furori prin intermediul imaginilor pe care le postează, iar acum a făcut o dezvăluire complet neașteptată.

Cunoscuta sportivă româncă, care locuiește de ceva vreme în Monaco, a anunțat ce urmează să facă. Fosta jucătoare de tenis a subliniat că și-a schimbat planurile în carieră. Mai exact, este gata să se întoarcă pe teren cât de curând.

Concret, a dezvăluit că a primit o invitație pentru Openul Transilvaniei. Aceasta este competiția unde a ajuns până în finală în anul 2024, fiind hotărâtă să mai profeseze în următorii 3 ani. Așadar, revenirea este foarte aproape.

„Parte dintr-un haos frumos. Plec spre primul meu turneu după pauză. Pozele acestea marchează, literalmente, un nou început — un început plin de pasiune, entuziasm, bucurie și curiozitate”, a notat Ana Bogdan, pe pagina de Instagram.

Ana Bogdan: „Vreau să văd cât de departe pot ajunge”

„Este o competiție cu mine însămi, este o călătorie pe care o fac pentru inima mea și pentru propria mea bucurie, făcând acest lucru nebunesc și frumos numit tenis încă 3 ani.

Vreau să văd cât de departe pot ajunge făcând lucrurile diferit, pornind de la 515. (N-am mai fost clasată sub 500 de când am început să joc turnee WTA.)

Faptul că mă întorc cu atât de multă energie și motivație de investit în acest sport minunat pe care îl iubesc enorm, în ciuda tuturor luptelor din spatele cortinei, este deja o mare victorie pentru mine.

Nu știu care va fi rezultatul acestei aventuri, dar știu că voi da totul, că mă voi bucura de drum mai mult ca niciodată, pentru o ultimă dată, și că îmi voi pune inima acolo”, a completat Ana Bogdan.

De asemenea, în anunțul de pe rețelele sociale jucătoarea de tenis spune că a decis să facă acest pas pentru sine. Totodată, este conștientă că se bucură de o susținere necondiționată, dorind să le demonstreze celor care nu au crezut în ea că se înșală amarnic.

În altă ordine de idei, sportiva o duce excelent în planul sentimental. Are o relație amoroasă cu un pilot, după ce anterior a format un cuplu cu Simone Tempestini. Ana Bogdan este foarte îndrăgostită de actualul partener de viață.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
