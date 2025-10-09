La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”

Jucătoarea profesionistă de tenis din Italia, Camila Giorgi, a surprins pe toată lumea. În vârstă de 33 de ani, , a bifat o apariție surprinzătoare care nu a fost trecută cu vederea de internauți.

Cum a apărut Camila Giorgi, fosta rivală a Simonei Halep

După ce , Camila Giorgi, a intrat într-un con de umbră. A avut foarte puține apariții publice, apropiații dezvăluind că s-a stabilit la Roma, acolo unde duce un trai decent, departe de ochii curioșilor.

E o prezență discretă în spațiul online, însă ajunsă la vârsta de 33 de ani se bucură de micile plăceri ale vieții. Fosta concurentă directă a Simonei Halep a uimit cu apariția sa din vacanța petrecută în superba Toscana.

Frumoasa blondină a ales să lase la vedere bustul generos și abdomenul plat, lucrat în sala de fitness. Sportiva a îmbrăcat o bustieră neagră, iar în partea de jos a optat pentru o pereche de blugi deschiși la culoare.

Fosta jucătoare profesionistă de tenis a imortalizat aceste imagini cu o atitudine serioasă, fără să schițeze niciun zâmbet. Cu părul strâns într-o coadă de cal, Camila Giorgi s-a poziționat în fața unui copac cu un trunchi generos.

Camila Giorgi, vacanță în Toscana

„Zi frumoasă în Toscana”, este descrierea pe care a lăsat-o Camila Giorgi, în dreptul imaginilor din sejurul petrecut în Toscana. Fotografiile au fost publicate pe contul de Instagram, unde este urmărită de peste 706.000 de persoane.

Cei care o ”descoperă” în spațiul virtual au reacționat în număr foarte mare. Fosta rivală a Simonei Halep este în continuare una dintre sportivele apreciate la scară largă pentru implicarea de care a dat dovadă în tenis.

„Cea mai tare”, „Cea mai frumoasă jucătoare din ultimii 20 de ani” sau „Simplitatea este frumoasă”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de frumoasa blondină pe rețelele de socializare.

Unul dintre internauți a încurajat-o pe Camila Giorgi să revină în tenis. Jucătoarea din Italia a luat decizia de a renunța la acest sport în urmă cu un an și jumătate, iar de atunci a apărut rar în spațiul public.

Anunțul sportivei despre retragerea din tenis

„Anunț formal, cu bucurie, că m-am retras din tenis. Sunt foarte recunoscătoarea pentru iubirea și sprijinul vostru, al fanilor, din toți acești ani. Voi purta cu mine toate aceste frumoase amintiri.

Au fost multe zvonuri neadevărate despre planurile mele de viitor. Abia aștept să vă ofer mai multe informații despre viitoarele oportunități. Va fi o bucurie să îmi împart viața cu voi.

Așa că hai să continuăm această călătorie împreună”, a notat jucătoarea profesionistă de tenis, Camila Giorgi, pe Instagram. Anunțul a fost făcut la câteva zile distanță după ce pe site-ul Agenției Naționale de Integritate a Tenisului a apărut ca retrasă din activitate.

Camila Giorgi și Simona Halep, față-n față în tenis

Camila Giorgi și Simona Halep sunt jucătoare de tenis de renume, ambele retrase din activitate în prezent. Sportivele s-au duelat de două ori de-a lungul timpului, de fiecare dată românca câștigând partidele.

Meciurile s-au desfășurat în Statele Unite ale Americii, la Miami și la US Open. Simona Halep s-a impus în minimum de seturi în cele două meciuri. În altă ordine de idei, cea mai bună clasare a italiencei în ierarhia WTA a fost locul 26, în 2018.

De asemenea, în urmă cu patru ani a ajuns în faza sferturilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucătoarea din Italia are 4 titluri WTA. De-a lungul timpului a câștigat din acest sport aproximativ 6,5 milioane de euro.

Printre cele mai importante victorii ale Camilei Giorgi se află cele cu Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki sau Karolina Pliskova. În ultima perioadă s-a dedicat modei, având un magazin online cu articole vestimentare.

Cu ce probleme s-a confruntat Camila Giorgi după retragerea din tenis

Camila Giorgi a luat pe toată lumea prin surprindere când a luat decizia să renunțe la tenis. Frumoasa blondină a fost dată dispărută la jumătatea lunii mai 2024 și apoi, s-a confruntat cu mai multe probleme.

Renumita jucătoare de tenis a fost acuzată de furt de către proprietarul locuinței în care a stat o perioadă lungă. Acesta susține că sportiva a plecat cu mai multe obiecte de mobilier. De asemenea, nu ar fi plătit chiria circa 6 luni.

„Nu doar că au plecat fără să spună nimic, cu șase luni de chirie neplătită, dar au și făcut să dispară jumătate din mobilier. Covoare persane, mobilă de valoare, chiar și o masă veche, de jumătate de tonă.

Vorbim despre un prejudiciu între 50 și 100 de mii de euro. I-am scris (n.r. tatălui Camilei Giorgi) că ar trebui să ne returneze măcar lucrurile noastre, iar el a răspuns disprețuitor spunând că sunt obiecte de valoare mică.

Un comportament odios, pentru cineva ca mine care a suferit atât din punct de vedere economic, cât și afectiv. Nu pot să știu cât e adevărat sau cât Camila datorează statului, dar știu ce ne datorează nouă.

Acele obiecte fac parte din viața mamei mele și a mea: le vreau înapoi, măcar atât, având în vedere că pentru mii și mii de euro de chirie restantă ne-am pierdut speranța”, a mărturisit proprietarul casei, scrie .

Ce spune avocatul fostei jucătoare de tenis

Referitor la aceste acuzații, avocatul tinerei, Edmondo Tomaselli, a făcut câteva dezvăluiri neașteptate. Apărătorul fostei jucătoare de tenis, Camila Giorgi, a precizat că sportiva nu a furat nimic din locuința în care a stat.

„Camila Giorgi este la Roma. În ultimele luni a călătorit din motive de muncă. Pe scurt, ea nu a fugit deloc, așa cum au susținut unii. Camila nu a sustras nimic niciodată. A petrecut ceva timp în Statele Unite ale Americii.

Apoi, s-a întors în Italia și a urmat și niște proiecte de muncă aici. Totul este doar vorbărie multă. Camila nu a avut nici măcar o dorință de a nu fi găsită. A avut doar obligații personale”, a declarat avocatului Camilei Giorgi, potrivit .