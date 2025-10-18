La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit

Fosta rivală a Simonei Halep cu informațiile care au legătură cu viața personală. Are 33 de ani, s-a retras din sport de peste un an, iar acum se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit. Cu cine formează un cuplu Camila Giorgi.

Cu cine se iubește fosta rivală a Simonei Halep

Jucătoarea de tenis Camila Giorgi a revenit în atenția publicului, după ce a luat decizia să renunțe la tenis. Sportiva ajunsă la vârsta de 33 de ani este cunoscută pentru faptul că este una dintre fostele adversare ale româncei Simona Halep.

Frumoasa blondină este o prezență constantă pe rețelele de socializare, unde postează diferite imagini din viața privată. Recent, i-a uimit pe urmăritorii săi datorită faptului că are o relație cu un tânăr mai puțin cunoscut.

Conform , formează un cuplu cu Andreas Ignacio Pasutti. Acesta are 30 de ani și este jucător de tenis, așa că nu este deloc de mirare că pasiunea pentru această activitate a fost cea care i-a unit pe cei doi.

Camila Giorgi nu a făcut nicio declarație până acum cu privire la relația sentimentală. Fosta jucătoare de tenis vrea să fie discretă în această privință, cu toate că nu ține secrete imaginile în care apare alături de iubitul său.

Cine este iubitul fostei jucătoare de tenis Camila Giorgi

Andreas Ignacio Pasutti este un sportiv de origine argentiniană, însă nu se cunosc prea multe lucruri despre acesta. S-a născut pe 20 iunie 1995. Pe 8 septembrie 2014 era clasat pe locul 1.562 în clasamentul ATP la simplu.

Actualul iubit al fostei jucătoare de teis Camila Giorgi are un profil activ în circuitul ITF, în special la dublu. Momentan, nu se știe dacă a obținut rezultate deosebite în cariera de jucător, însă pe social media a scos la iveală și o altă latură a sa.

Concret, iubitul frumoasei sportive se autointitulează antrenor de tenis. Acest aspect este evidențiat de numeroasele imagini care apar pe feed-ul său de pe Instagram, unde este urmărit de aproximativ 2.000 de persoane.

Înainte de a avea o relație cu antrenorul de tenis, s-a iubit cu jucătorul Giacomo Miccini. Au fost la un pas de căsătorie, însă drumurile lor s-au despărțit fără a oferi prea multe explicații.

Ulterior, blondina a format un cuplu cu Santiago Rodriguez Taverna. Legătura a fost una de scurtă durată și care s-a încheiat în circumstanțe misterioase. De asemenea, Camila Giorgi a avut o legătură amoroasă cu politicianul argentinian Ramiro Marra.