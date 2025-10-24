Sport

La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”

Fosta adversară a Simonei Halep a uimit cu ultima postare. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, sportiva a dezvăluit ce se întâmplă acum în viața personală.
Alexa Serdan
24.10.2025 | 19:40
La 33 de ani fosta rivala a Simonei Halep surprinde pe toata lumea Ce anunt neasteptat a facut Fantastica
Anunțul făcut de Camila Giorgi. Sursa foto: captură video Instagram. Colaj: Fanatik
S-a retras în mod neașteptat din tenis, cu toate că are doar 33 de ani. Fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea cu felul în care își trăiește existența. Ce anunț neașteptat a făcut Camila Giorgi, pe social media.

Fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea

Camlia Giorgi a luat decizia de a începe o nouă carieră. Frumoasa blondină a renunțat la tenis, iar acum se concentrează pe televiziune. A concurat în show-ul Insula Faimoșilor, care este asemănător cu Survivor.

Filmările au avut loc în Honduras, unde a fost supusă unor probe de rezistență. Fosta adversară a Simonei Halep s-a stabilit în Argentina, unde se dedică unor activități plăcute. Adoră această țară călduroasă.

Acum, fosta jucătoare de tenis din Italia a uimit cu ultima postare. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, sportiva se bucură de timpul liber. Preferă să călătorească și să poarte ținute elegante, care îi scot în evidență silueta trasă prin inel.

Prezentă în capitala Argentinei, Camilia Giorgi a realizat o filmare în care probează mai multe rochii de vară. Toate ținutele o pun în valoare, blondina reușind să capteze atenția celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Primăvară în Buenos Aires”, a scris fosta rivală a Simonei Halep, pe Instagram. „Fantastică”, „Minunată”, „Frumoasă”, „Atât de fermecător” sau „Arăți sexy”, sunt o parte dintre comentariile primite de sportivă.

De ce s-a mutat Camila Giorgi în Argentina

Camilia Giorgi a dezvăluit care este motivul pentru care a plecat din Italia. Fosta rivală a Simonei Halep s-a stabilit în Argentina datorită faptului că tatăl său este de origine argentiniană. În plus, adoră această țară și din alte puncte de vedere.

„Am mai fost aici, acum mulți ani, și i-am spus tatălui meu că într-o zi vreau să mă mut aici definitiv. Acel vis mi s-a împlinit. Acum patru-cinci luni am decis că asta va fi casa mea de-acum încolo.

Argentinienii sunt mai deschiși și mai ospitalieri. Aici am mulți prieteni, merg la sală. Mereu sunt lucruri de făcut, de multe ori spontane, și încă nu m-am obișnuit pe deplin cu acest stil de viață.

Săptămâna e mereu foarte plină și acest lucru îmi place la nebunie. Sunt foarte fericită. Tata spunea mereu ce spun și eu acum. A jucat și fotbal, și pe lângă faptul că era profesionist, juca și cu prietenii lui. 

La fel și mama, care evident avea grupul ei, și a fost diferit când s-au mutat în Italia, nu? Că lor le este mai frig, nouă ne este mai frig, e o cultură diferită. Sunt multe detalii pe care mi le-au spus, cum ar fi mersul pe coastă, petrecerile. 

Eu nu sunt o mare petrecăreață, dar a fost diferit. Și e adevărat. Când am venit aici și am experimentat experiența, asta e tot ce mi-au spus. Îmi place totul”, a spus fosta jucătoare de tenis, într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni, pentru publicația La Nacion.

