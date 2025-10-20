La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Diego Schwartzman și Eugenia De Martino. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie civilă la Buenos Aires. Argentinianul și iubita sa sunt împreună încă din 2019 și iată că acum a venit și marele moment din viața lor.

Cine este Diego Schwartzman

Diego Schwartzman este un nume bine cunoscut din lumea tenisului. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să cucerească 4 titluri ATP. Totodată, el a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial.

A participat inclusiv la Turneul Campionilor în 2020 și de asemenea, a adunat numeroase victorii în carieră. Anul acesta însă, în luna februarie, odată cu turneul de acasă, de la Buenos Aires, acesta a decis să se retragă.

Diego Schwartzman și Eugenia De Martino s-au căsătorit

Chiar dacă a încheiat un capitol important din viața lui, iată că . Diego Schwartzman s-a căsătorit cu aleasa inimii lui. De altfel modelul Eugenia De Martino l-a susținut în întreaga sa carieră și a fost prezentă și în turneele lui.

Argentinianul a cerut-o în căsătorie anul trecut, în luna iunie, într-un cadru de vis. Mai exact, chiar în fața Turnului Eiffel. Și iată că după un an mai târziu, .

„Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Până când vom îmbătrâni…”, a scris pe rețelele sociale Schwartzman, alături de câteva fotografii în care zâmbește larg, arătând certificatul oficial.

Ce spunea sportivul despre retragerea sa

Menționăm faptul că retragerea lui din tenis nu a fost neapărat o surprinsă. Acesta a anunțat că vrea să se retragă încă din 2024, la US Open. A fost mulțumit de tot ceea ce a realizat, însă a decis că e momentul potrivit să înceapă o nouă viață.

De altfel tot el povestea că decizia i-a aparținut în totalitate. Și-a înțeles corpul, dar și mintea și a reușit să obțină mai multe decât și-ar fi propus vreodată. Iar asta a fost suficient pentru el.

„Mi-am înțeles corpul, mi-am înțeles mintea. Știam că sunt epuizat de ceva timp și nu mai puteam ține pasul ca altădată. Am obținut mult mai mult decât am visat. Vreau să ajut tenisul din America latină organizând turnee și făcând parte, într-o formă sau alta, din viitorul tenisului argentinian”, dezvăluia el, pentru site-ul ATP.