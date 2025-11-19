La 33 de ani, sextuplul campion de Grand Slam ia o pauză de la tenis pe termen nedefinit din cauza anxietății: „Un sentiment de groază”

ADVERTISEMENT

A adunat premii și trofee notabile, dar ajuns la vârsta de 33 de ani a făcut o mișcare neașteptată. Sextuplul campion de Grand Slam, de origine britanică, ia o pauză de la tenis pe termen nedefinit. Motivul pentru care celebrul sportiv a luat această decizie.

El e sextuplul campion de Grand Slam care ia o pauză de la tenis

Joe Salisbury a ocupat cea mai înaltă poziție din clasament în ceea ce privește jocul de tenis. A fost număr 1 mondial, în aprilie 2022, fiind specialist în dublu. În palmaresul său se găsesc 17 titluri de dublu în ATP Tour.

ADVERTISEMENT

A câștigat două titluri la dublu mixt, însă în urmă cu puțin timp a oferit un interviu inedit. Britanicul de 33 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere. Acesta temporar din sportul care l-a consacrat.

Jucătorul de tenis, care a bifat până acum 6 titluri de Grand Slam, a explicat de ce a făcut acest pas în carieră. Se pare că totul ține de starea pe care o are în ultima perioadă. În plus, a subliniat că anxietatea îi dă mari bătăi de cap.

ADVERTISEMENT

„Am avut palpitații, o senzație că inima îți bate în tot corpul. Simți că corpul tău aproape că tremură puțin, aproape că tot corpul îți vibrează puțin. A fost greu de gestionat uneori.

ADVERTISEMENT

M-a făcut să nu mai vreau să joc și uneori să nu mai concurez. Cu siguranță, totul ține stomac – îți este rău la stomac. M-am chinuit să dorm și apoi, din cauza senzației în stomac, mă chinuiam să mănânc bine, să mănânc suficient.

E aproape ca un sentiment de groază – că se va întâmpla ceva rău”, a mărturisit Joe Salisbury, într-un interviu pentru . Fostul număr 1 mondial a explicat cât de mult l-a afectat pe terenul de tenis.

ADVERTISEMENT

Cum i s-a schimbat viața tenismenului

Joe Salisbury a fost întrebat dacă lucrurile s-au schimbat de când și-a descoperit anxietatea. care s-a născut în Londra a subliniat că jocul nu i-a fost afectat pentru că a reușit să depună eforturi suplimentare.

A fost vorba de eforturi emoționale, cât și mentale pentru a putea să se prezinte impecabil în fața adversarilor. De asemenea, acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu a discutat pe marginea subiectului.

Jucătorul de tenis și-a dorit să nu fie vulnerabil pe teren. A ascuns această slăbiciune pentru că un astfel de punct slab nu l-ar fi ajutat absolut deloc. Joe Salisbury nu a reușit să câștige niciun titlu anul acesta alături de partenerul său, Neal Skupski.

„Am jucat bine, mai ales în ultimele șase luni. Simt că am gestionat bine situația și am reușit să mă pun într-o stare suficient de bună pe teren pentru a juca bine în majoritatea meciurilor pe care le-am jucat.

Cred că a fost un efort suplimentar emoțional și mental să fac asta. Asta a însemnat că pur și simplu nu a fost plăcut să particip la multe dintre turneele la care am jucat. Dar, ca să fiu sincer, nu mă deranjează dacă oamenii știu.

Sunt sigur că este ceva cu care se confruntă mulți alți oameni. Nu cred că ar avea vreun impact asupra mea, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimul an m-a făcut mai puternic mental decât înainte”, a mai spus britanicul.