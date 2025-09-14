La 33 de ani, Simona Halep a dat vestea cea mare: ”Atât s-a schimbat”

Simona Halep are o viață nouă de când a lăsat tenisul deoparte. Ce s-a schimbat însă în rutina ei zilnică? Este mai fericită acum? Regretă decizia pe care a luat-o? Sportiva a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Cum se simte Simona Halep după ce a renunțat la tenis

Pentru mulți, Sportiva nu regretă însă deloc alegerea făcută. În prezent are o viață liniștită și chiar și-a păstrat unele obiceiuri.

Simona Halep dezvăluia la un moment dat că nu mai are presiunea antrenamentelor ori a deplasărilor. Totodată, recunoaște că anii petrecuți pe teren au fost destul de grei, astfel că are nevoie de odihnă.

Face mișcare în continuare, merge la sală și încearcă să doarmă mai mult. Se pare însă că organismul ei s-a obișnuit cu trezitul de dimineață, astfel că de cele mai multe ori sportiva e activă de la primele ore.

„E diferit și pot să spun că da, mă bucur de faptul că nu mai am presiunea antrenamentelor, turneelor, deplasărilor. Acum sunt bine și încerc să mă odihnesc, în primul rând, pentru că au fost ani grei.

Fără program, atât s-a schimbat, pentru că mă duc la gym, aproape în fiecare zi, dar mă duc când vreau eu, nu am o oră fixă. E bine fără ceas. Din păcate, nu pot să dorm prea mult dimineața, dar e bine,” a dezvăluit Simona Halep, la Gala Sportului Românesc 2024.

Ce planuri de viitor are Simona Halep și ce spune despre revenirea în tenis

Sportiva nu are în plan să revină în tenis. Mai mult de atât, ea nu vrea nici să mai aibă vreo legătură cu sportul profesionist. Momentan nu are idei, însă își dorește să descopere alte pasiuni.

Până când își va da seama ce vrea să facă mai departe, Simona Halep alege să se odihnească. De asemenea, aceasta vrea să se bucure mai mult de tot ceea ce a reușit să acumuleze până acum.

„Nu . Vreau doar să descopăr și să mă bucur de alte lucruri în afară de sport. Nu cred că va fi legat de sport. Nu știu ce voi face. Momentan, vreau doar să mă odihnesc și să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum,” a adăugat Simona Halep.

Sportiva a început să joace golf

Și se pare că într-adevăr, fostul număr 1 în clasamentul WTA s-a ținut de cuvânt. Simona Halep pare că a uitat de tot de tenis și s-a apucat să practice un cu totul alt sport și anume golful.

De altfel chiar ea povestea că își dorește să învețe să joace. De asemenea, chiar dacă nu mai face sport de performanță, are grijă de corpul ei și are și unele obiective personale la care nu vrea să renunțe.

„Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu.

Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă. .”, a declarat Simona Halep, pentru .