Sport

La 34 de ani, Simona Halep a făcut marele anunț, după ce a revenit la Turneul Campioanelor

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, a oferit dezvăluirea momentului. S-a întâmplat la scurtă vreme după ce s-a întors la competiția care se desfășoară la Riad.
Alexa Serdan
08.11.2025 | 10:00
La 34 de ani Simona Halep a facut marele anunt dupa ce a revenit la Turneul Campioanelor
Anunțul făcut de Simona Halep. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

E una dintre cele mai cunoscute și apreciate jucătoare de tenis din România, însă la 34 de ani s-a retras. Simona Halep a făcut marele anunț despre viața sa personală, după ce a revenit la Turneul Campioanelor. Sportiva a dezvăluit ce planuri are.

Ce anunț a făcut Simona Halep

Simona Halep stă departe de terenul de tenis, însă nu lipsește de la competițiile sportive. Perioada aceasta este prezentă la Riad, unde se întâlnesc cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune 8 echipe de dublu din lume.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, dubla câștigătoare de Grand Slam a oferit un interviu în care a vorbit despre planurile sale. Cunoscuta sportivă, ajunsă la vârsta de 34 de ani, a dezvăluit că nu se gândește să se întoarcă în tenis.

Momentan, se bucură de timpul liber pe care îl are de când a luat decizia de a renunța la sport. A făcut acest pas în urmă cu 9 luni, subliniind că profită din plin de lipsa programului care o ține departe de presiune și epuizare.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

„Nu mai am program, pot să mă trezesc dimineaţa şi să nu am nimic de făcut. Bineînţeles, aveam nevoie de această perioadă de odihnă, am avut atâţia ani în care am muncit din greu în fiecare zi, presiune, tensiune şi asta a dus la epuizare.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani

Acum mă bucur de viaţă şi de timpul liber. Îmi lipseşte adrenalina, îmi lipsesc victoriile, meciurile, presiunea pe care o aveam în timpul meciurilor, toată munca, echipa, oamenii din jurul meu”, a spus ambasadoarea Turneului Campioanelor, Simona Halep, pentru Tennis Channel.

Simona Halep, de la sport la antrenorat?

Întrebată dacă se gândește să devină antrenor în perioada următoare, Simona Halep a fost sinceră. Fosta jucătoare de tenis a mărturisit că în aceste clipe nu ia în calcul această variantă, însă nu o exclude complet.

ADVERTISEMENT

Acum sportiva nu are energie pentru a se ocupa de copiii aflați la început de drum. În plus, se gândește la faptul că ar trebui să călătorească din nou dacă face acest pas. În prezent, adoră să stea mai mult acasă, în sânul familiei sale.

„Îmi lipsește adrenalina, să câștig meciuri, să joc meciuri, presiunea pe care o simțeam în timpul lor, toată munca depusă alături de echipă, oamenii din jurul meu”, a adăugat Simona Halep, mai arată sursa menționată.

Cifre excepționale pentru Simona Halep în tenis

Simona Halep are o carieră impresionantă în tenis. De-a lungul timpului a bifat rezultate importante, printre care se numără două titluri de Grand Slam (2018, 2019). De asemenea, la simplu a câștigat 24 de titluri.

Are 580 de meciuri câștigate la simplu. În schimb, a pierdut 242 de partide. În plus, are în palmares 9 titluri WTA 1000. Fostul lider mondial a fost timp de 64 de săptămâni lider mondial. A petrecut 373 de săptămâni în TOP 10 WTA.

Mai mult decât atât, Simona Halep a încasat câștiguri în valoare de 40.232.663 de dolari din tenis. Pe lângă activitatea sportivă a dezvoltat afaceri de succes, deținând un hotel în stațiunea Poiana Brașov. Are un hotel și la malul mării, în Mamaia Nord.

Adi Mutu a analizat la sânge FCSB și Craiova după meciurile europene. „Mi-a...
Fanatik
Adi Mutu a analizat la sânge FCSB și Craiova după meciurile europene. „Mi-a plăcut atitudinea” / „E cea mai bună echipă. Fotbal șampanie!”. Ce jucători au intrat în vizor
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul,...
Fanatik
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp”
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de...
Fanatik
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de la Basel. Ce l-a impresionat la el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era...
iamsport.ro
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era trasă prin inel, mai înaltă decât el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!