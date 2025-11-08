La 34 de ani, Simona Halep a făcut marele anunț, după ce a revenit la Turneul Campioanelor

ADVERTISEMENT

E una dintre cele mai cunoscute și apreciate jucătoare de tenis din România, însă la 34 de ani s-a retras. Simona Halep a făcut marele anunț despre viața sa personală, după ce a revenit la Turneul Campioanelor. Sportiva a dezvăluit ce planuri are.

Ce anunț a făcut Simona Halep

Simona Halep stă departe de terenul de tenis, însă nu lipsește de la competițiile sportive. Perioada aceasta este prezentă la Riad, unde se întâlnesc cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune 8 echipe de dublu din lume.

Cu această ocazie, dubla câștigătoare de Grand Slam a oferit un interviu în care a vorbit despre planurile sale. Cunoscuta sportivă, ajunsă la vârsta de 34 de ani, a dezvăluit că nu se gândește să se întoarcă în tenis.

Momentan, se bucură de timpul liber pe care îl are de când a luat decizia de a renunța la sport. A făcut acest pas în urmă cu 9 luni, subliniind că profită din plin de lipsa programului care o ține departe de presiune și epuizare.

„Nu mai am program, pot să mă trezesc dimineaţa şi să nu am nimic de făcut. Bineînţeles, aveam nevoie de această perioadă de odihnă, am avut atâţia ani în care am muncit din greu în fiecare zi, presiune, tensiune şi asta a dus la epuizare.

Acum mă bucur de viaţă şi de timpul liber. Îmi lipseşte adrenalina, îmi lipsesc victoriile, meciurile, presiunea pe care o aveam în timpul meciurilor, toată munca, echipa, oamenii din jurul meu”, a spus , Simona Halep, pentru .

Simona Halep, de la sport la antrenorat?

Întrebată dacă se gândește să devină antrenor în perioada următoare, Simona Halep a fost sinceră. Fosta jucătoare de tenis a mărturisit că în aceste clipe nu ia în calcul această variantă, însă nu o exclude complet.

Acum sportiva nu are energie pentru a se ocupa de copiii aflați la început de drum. În plus, se gândește la faptul că ar trebui să călătorească din nou dacă face acest pas. În prezent, adoră să stea mai mult acasă, în sânul familiei sale.

„Îmi lipsește adrenalina, să câștig meciuri, să joc meciuri, presiunea pe care o simțeam în timpul lor, toată munca depusă alături de echipă, oamenii din jurul meu”, a adăugat Simona Halep, mai arată sursa menționată.

Cifre excepționale pentru Simona Halep în tenis

Simona Halep are o carieră impresionantă în tenis. De-a lungul timpului a bifat rezultate importante, printre care se numără două titluri de Grand Slam (2018, 2019). De asemenea, la simplu a câștigat 24 de titluri.

Are 580 de meciuri câștigate la simplu. În schimb, a pierdut 242 de partide. În plus, are în palmares 9 titluri WTA 1000. a fost timp de 64 de săptămâni lider mondial. A petrecut 373 de săptămâni în TOP 10 WTA.

Mai mult decât atât, Simona Halep a încasat câștiguri în valoare de 40.232.663 de dolari din tenis. Pe lângă activitatea sportivă a dezvoltat afaceri de succes, deținând un hotel în stațiunea Poiana Brașov. Are un hotel și la malul mării, în Mamaia Nord.