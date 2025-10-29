Sport

La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”

Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. E mai liniștită ca oricând și pune preț pe cu totul alte lucruri care contează.
Valentina Vladoi
29.10.2025 | 19:30
Mesajul postat de Simona Halep. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Chiar dacă a renunțat la tenis, Simona Halep duce o viață cât se poate de frumoasă. Sportiva se plimbă, se relaxează și de asemenea, continuă să participe la numeroasele evenimente la care e invitată.

Mesajul postat de Simona Halep

A trecut aproape un an de zile de când viața ei s-a schimbat total. Simona Halep a decis să își încheie cariera din sportul profesionist și a decis să se concentreze mai mult pe nevoile sale.

Chiar ea recunoștea recent că nu regretă deloc alegerea făcută. Acum nu mai e nevoită să se antreneze zilnic și să meargă la un turneu sau altul. Astfel, are timp pentru ea, iar asta e tot ce contează.

Și nici banii nu prea sunt importanți pentru sportivă. Simona Halep a publicat un mesaj în urmă cu puțin timp, cât se poate de emoționant. Acesta îi este atribuit actorului canadian Keanu Reeves, cunoscut pentru modestia și echilibrul său.

Și s-ar părea că Simona Halep este de acord cu principiile acestuia. „Viața nu înseamnă să fii bogat, foarte educat sau perfect. Viața înseamnă să fii autentic, modest și bun”, este citatul din Keanu Reeves, distribuit de fosta campioană a tenisului românesc.

Ce s-ar fi întâmplat cu averea sportivei

Menționăm faptul că mesajul postat de Simona Halep vine la câteva zile distanță după ce au apărut o serie de informații legate de averea sa. Mai exact, presa străină a scris că sportiva ar fi pierdut destul de mulți bani.

De când și-a anunțat retragerea din tenis și până în prezent, averea sportivei ar fi scăzut cu 18 milioane de dolari, o sumă semnificativă. Mai mult de atât, aceasta ar avea în prezent o avere de 30 de milioane de dolari.

Asta în contextul în care în perioada de glorie, pe când strălucea pe teren, averea Simonei Halep era estimată la mai bine de 48 de milioane de dolari. Și doar din premiile obținute la turnee, sportiva a strâns 40,2 milioane de dolari.

Ce spunea Simona Halep despre retragerea din tenis

Chiar și așa, Simona Halep nu pare că se uită la bani și în continuare duce o viață de lux, relaxându-se. De altfel ea dezvăluia în această vară că retragerea din tenis a venit ca o eliberare după o perioadă obositoare.

Deși nu era neapărat pregătită să renunțe la sport, așa a simțit în timpul ultimului său meci. Astfel, aceasta nu regretă decizia luată, iar acum profită din plin de ceea ce îi oferă viața.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren.

Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a dezvăluit Halep, despre retragerea tenis, conform gsp.ro.

În prezent, sportiva duce o viață cât se poate de liniștită. Nu mai are dureri, face mișcare când vrea și nu se mai stresează pentru nimic altceva. Astfel, aceasta este împăcată cu noua ei rutină și nu ar mai renunța la ea.

