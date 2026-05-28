La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis

Simona Halep uimește pe toată lumea cu ambiția și determinarea care o caracterizează din plin. Iată ce a ajuns să facă sportiva originară din Constanța după retragerea din tenis. Fostul lider WTA este gata să dea totul pentru noua sa pasiune.

Simona Halep, anunț unic după ieșirea din circuit

În urmă cu 16 luni Simona Halep (34 ani) șoca pe toată lumea cu vestea că iese din circuitul competițional. Fosta jucătoare de tenis a luat această decizie radicală la începutul anului 2025, însă de atunci cu ocazia unor evenimente speciale. În plus, și-a descoperit încă un hobby.

Celebra campioană mondială nu pierde timpul degeaba și face constant mișcare. Pe lângă faptul că merge la sala de fitness a început să practice un sport foarte plăcut, dar în același timp costisitor. De asemenea, s-a implicat în tot ce înseamnă promovarea acestuia, dovadă imaginile pe care le distribuie în online.

Mai mult, ia parte la diverse manifestări și proiecte care au în centrul atenției golful. Acesta a cunoscut o mare expansiune în ultimii ani, mai ales în rândul tenismenilor de top. Fostul jucător de tenis spaniol Rafael Nadal și campionul de la Wimbledon, Carlos Alcaraz, sunt doar câțiva dintre cei care adoră această activitate.

Fosta sportivă recurge la această activitate atât în România, cât și în afara granițelor țării. Acesta este motivul pentru care Simona Halep și-a cumpărat o locuință de vis situată aproape de un teren de golf. O relaxează și o aduce în preajma unor persoane influente. Recent, a fost surprinsă alături de Florin Segărceanu.

„Orice sfârșit are un nou început!”, a notat fostul număr 1 mondial, pe social media. Anterior, fosta tenismenă a recunoscut că vrea să învețe cât mai bine acest sport, golful oferindu-i o modalitate foarte bună de a se menține în formă maximă. Și unde mai pui că mișcarea face parte din viața ei încă de la o vârstă fragedă.

Ce obiective are Simona Halep

De când s-a retras a oferit . Simona Halep a subliniat că este vorba de cazul de dopaj care a ținut-o departe de tenis. Cu toate acestea, a reușit să fie puternică, motiv pentru care are mai multe obiective în minte. Unul dintre acestea este strâns legat de dezvoltarea pasiunii pentru golf.

A transmis că statul pe un câmp verde, în mijlocul naturii, o ajută extrem de tare. Îi relaxează mintea după anii dificili prin care a trecut de-a lungul carierei sale. În plus, fosta jucătoare de tenis și-a propus să trăiască fiecare zi cu multă bucurie. Vrea să descopere lucruri pe care nu le-a făcut niciodată din cauza programului încărcat.

„Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport. Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă”, spunea la un moment dat Simona Halep, conform .