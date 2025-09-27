La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune

Diletta Leotta a oferit un interviu surprinzător la câteva luni după ce a împlinit 34 de ani. Soția lui Loris Karius este . A recunoscut tot despre cariera în televiziune, în domeniul știrilor din sport.

Diletta Leotta, dezvăluiri despre parcursul în televiziune

Ajunsă la 34 de ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 16 august, una dintre cele mai superbe moderatoare din lume a dat cărțile pe față. Mai exact, este vorba de partenera de viață a jucătorului de fotbal german Loris Karius.

Frumoasa blondină Diletta Leotta, originară din Italia, a făcut dezvăluiri neașteptate. În cadrul unui interviu acordat ziarului italian , jurnalista a fost întrebată dacă i-a fost dificil să-și facă un nume într-o lume a bărbaților.

„DAZN a apreciat întotdeauna rolul femeilor. Atât în fața, cât și în spatele camerei. Suntem o familie în care talentul are voce, indiferent de sex. Trăim într-o lume perfectă, dar un pic de concurență este normală.

Atât de multe jurnaliste și prezentatoare sunt bune și talentate. Dar vă rog să nu mă obligați să le judec”, a spus moderatoarea postului de televiziune DAZN.

Diletta Leotta, criticată pentru alegerile vestimentare

Soția lui Loris Karius a fost luată în vizor de multe ori pentru alegerile vestimentare catalogate multe prea îndrăznețe. Ultima oară a fost criticată aspru pentru ținuta purtată la ziua de naștere a fiicei sale. Aria.

A îmbrăcat o rochie transparentă care i-a lăsat la vedere silueta impecabilă. Cu toate acestea, nu a considerat că este indecentă, așa cum au spus mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea de pe rețelele de socializare.

Având în vedere aceste critici, celebra prezentatoare a subliniat că imaginea sa este esențială, mai ales în meseria pe care o practică. E conștientă că frumusețea a jucat un rol important în carieră, dar nu a fost totul.

Pregătirea și capacitatea de a acoperi evenimentele zilei sunt cheia pentru Diletta Leotta. De asemenea, consideră că dragostea pentru locul său de muncă, cât și profesionalismul au fost întotdeauna pe primele locuri.

„Desigur că simt asta [obsesia oamenilor pentru estetică]. Dar simt că fac parte dintr-o schimbare în percepția femeilor ca prezentatoare și jurnaliste care cred că în sfârșit prinde contur.

În acest sens, trebuie să spun că sunt norocoasă să lucrez cu DAZN pentru că aici reușesc să pună accentul pe competență, valorizând talentul indiferent dacă ești femeie sau bărbat”, a mai spus soția lui Loris Karius.

„Cred că este și o chestiune de respect față de telespectator”

„Este clar că imaginea face parte din meseria noastră, mai ales pentru cei care lucrează în televiziune, dar dacă te dovedești a fi un recipient fără substanță, nu vei ajunge prea departe.

Chiar și astăzi, studiez, mă pregătesc, încerc să fiu la curent cu noutățile: asta este cheia. De asemenea, o rochie frumoasă este o plăcere să o porți; să fii îngrijită, frumoasă și plăcută la vedere, cred că este și o chestiune de respect față de telespectator.

Cred că acest lucru se aplică în orice mediu de lucru. Invidia nu este un concept cu care sunt familiarizată”, a completat , în același interviu, mai arată sursa menționată mai devreme.

În aceeași notă, jurnalista din Italia a mai transmis faptul că a fost crescută într-o familie în care femeile au predominat mereu. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care nu știe ce înseamnă, de fapt, invidia.

Diletta Leotta, în preferințele oamenilor de pe social media

Diletta Leotta este una dintre cele mai frumoase prezentatoare din lume și acest lucru nu poate fi trecut cu vederea de nimeni. Tânăra jurnalistă din Italia atrage atenția asupra sa datorită atitudinii, dar și ținutelor sale atrăgătoare.

Pe Instagram este urmărită de peste 9,2 milioane de persoane. Moderatoarea a demonstrat că are abilitățile necesare pentru a prezenta emisiunea Fuoriclasse Serie A Show. Anterior, a fost reporter timp de 8 ani, deși a studiat dreptul la Roma.

A absolvit în anul 2015, înainte de a intra în lumea televiziunii. În altă ordine de idei, a dezvăluit că fratele său are o diplomă în medicină. Mai mult, cumnatele sale au studiat de-a lungul anilor dreptul și arhitectura.

„Pentru mine ei au fost o motivație. Îi iubesc și îi apreciez profund pe femeile și bărbații care își ating obiectivele; cred că ei nu pot fi decât o sursă de inspirație. Problema este că trăim în era rețelelor sociale, care sunt pline de comentarii nu tocmai plăcute.

Problema este că poate acei oameni care scriu aceste comentarii sunt aceiași care îți cer de fapt o fotografie sau un salut”, a încheiat Diletta Leotta.